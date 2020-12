El médico de Varela en el puesto clave del Ministerio de Salud habla sobre las vacunas, la segunda ola y qué va a pasar con los hospitales modulares

Arnaldo Medina es el médico que ocupa un puesto clave en el Ministerio de Salud de la Nación: Secretario en Calidad en Salud. Su trayectoria en Florencio Varela indica que, entre otras funciones, fue director del Hospital Mi Pueblo, director fundador del Hospital El Cruce – Néstor Kirchner, vicerrector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y electo concejal en el 2019.

A Medina recurrimos para consultarle sobre los principales temas que preocupan a la sociedad en este fin de año golpeado por la pandemia de coronavirus. Vacunas contra el Covid y el operativo de vacunación que se viene, la preocupación sobre la segunda ola de posibles contagios y el destino final de los hospitales modulares que fueron construidos en tiempo récord para contener la demanda en el pico que pasamos.

¿Cuáles son las novedades de las vacunas y el operativo de vacunación?

Esta es una campaña de vacunación excepcional. Va a haber que vacunar a mucha gente en poco tiempo. Para tener una idea, esta vacunación Covid va a significar entre el 130 y 150 por ciento de lo que habitualmente se vacuna en el calendario durante todo el año. Y esto se tiene que hacer con pocos meses. Por otra parte, necesitamos continuar con la campaña de vacunación habitual porque por efecto de la pandemia venimos retrasados. No podemos suspender las otras vacunas. Hay que recuperar terreno. Es una situación muy compleja y nos estamos preparando con todos los detalles.

Entonces, los centros de vacunación no serán los habituales

Como hay que vacunar mucha gente en poco tiempo se busca una campaña que sea muy productiva. Nosotros estamos acostumbrados a las vacunatorios habituales que generalmente están en los Caps o en los centros de salud. Allí el vacunador lo que hace es controlar la cadena de frio, sacar la vacuna de la heladera, hacer toda la preparación, aplicarla, hacer el registro. En este caso nosotros tenemos que pensar en lugares que puedan concentrar mucha gente, pero a su vez que no ponga en riesgo a nadie, que se pueda respetar el distanciamiento, que sea en lugares abiertos y no cerrados donde puede haber más riesgo de contagios.

¿Las escuelas por ejemplo?

Las escuelas parecen ser lugares muy adecuados para esto porque puede haber varios puntos de vacunación a la vez. Y por otro lado, las cantidades de vacunadores no alcanza y estamos capacitando a vacunadores eventuales. Estamos pensando más bien en brigadas. Es decir, una persona que se pueda ocupar de la cadena de frio, alguien que pueda preparar las jeringas, las vacunas, el traslado de los viales a los puntos de vacunación, alguien puede hacer el registro, y después quienes se oupen de ordenar afuera del vacunatorio, la cola.

Pero igual no va a haber concentración de gente

Las personas van a tener que ser citadas, porque no se puede hacer a demanda y también que haber citación para la segunda dosis. Es decir es muy complejo.

¿Y la cadena de frío de las vacunas?

Ese es otro de los temas complejos, Varían en sus características, algunas se conservan en freezer en menos de 18 grados, otras en ultra freezer en menos de 70 grados y otras que se conservan en heladera común. Pero la logística no es solo la distribución de la vacuna, sino también todos los elementos descartables que acompañan a la vacuna.

¿Se empieza en diciembre?

Esta la posibilidad de que en diciembre se reciban 300 mil dosis de la vacuna Sputnik. Hay que ver si vienen una sola dosis o las dos. Si viene la primera sola será para vacunar a 300 mil personas, sino 150 mil. La semana que viene se va a firmar el contrato.

Cuánto personal va a participar de los operativos

Se habla de unas 20 mil personas que participarían en el operativo de vacunación en el nivel nacional.

¿Se espera una segunda ola?

Estamos obligados en suponer una segunda ola. Estamos viendo lo que está sucediendo en los países del norte. Ellos comenzaron el problema en primavera no pasaron un invierno, como si ocurrió en América Latina, o sea que las condiciones son diferentes. Hay un efecto estacional que sin dudas esta dado por la tendencia de las personas en concentrarse en lugares más pequeños y baja circulación de aire en el invierno. En el verano se mantiene mas ventilado y se hace actividades al aire libre- Y esto hace que baje el riesgo de contagio. No podemos saber como va a ser la segunda ola en nuestro país pero debemos estar preparados.

¿Qué va a pasar con los hospitales modulares?

Un tema importante aclarar es que los hospitales modulares fueron pensados y construidos para dar una respuesta a la pandemia. Fue una de las tantas medidas excepcionales que hubo que tomar en poco tiempo. Esto quiere decir que estos modulares así como estan sirven para atender pacientes Covid pero no para los pacientes regulares del sistema de salud. Los paciente complejos que pueden requerir una cama de terapia intensiva o intermedia, requieren una serie de servicios que acompañen esa cama. Necesitan especialistas, quirófanos, medios especiales de diagnósticos, tomografía o radiografías. Esto configura que fuera de la pandemmia no se puede internar otro tipo de paciente. Por otro lado, siempre se dijo que se expandía el sistema de salud en la medida que fuera necesario. Al principio no sabíamos si lo íbamos a utilizar o no. Y estuvieron y dieron una respuesta. Descomprimieron mucho el sistema de salud. Y las personas que trabajan en los modulares fueron contratados en forma transitoria para dar respuesta a la pandemia. Y vencen los contratos a fine s de diciembre. Pertenecen a las provincia de Buenos Aires porque están en las UPA (Unidad de Pronta Atención).

En principio en este momento están con muy pocos casos. De hecho el de Florencio Varela hace tres días que no tiene pacientes. Pero en caso de que pasado el verano venga una segunda ola es necesario que estén montados por si se llegan a necesitar.

Es una infraestructura importante con una inversión importante. Esa estructura llegó para quedarse. Hay que refuncionalizarlas para que ocupen un rol en el sistema de salud. No se hicieron todavía los proyectos. Estamos iniciando conversaciones con la provincia y los municipios. Algunos si tienen espacio suficientes podrán convertirse en hospitales. Algunos en consultorios, otros podrán quedar en reserva para casos de afecciones temporarias por como la bronquilitis

O sea, no están pensando en desarmarlos por ahora

No se van a desarmar. Seria una irresponsabilidad. Hay que dejarlos esperando cuando pase el verano en que condiciones vamos a estar.

¿y qué va a pasar con el personal?

El personal tiene contrato hasta fines de diciembre. Sabemos que tenemos un reclamo por continuidad laboral. Algunos municipios nos han adelantado que van a absorber parte de esos trabajadores. Otros que pertenecen a hospitales como por ejemplo El Cruce que ya están volviendo a sus lugares de origen. Habrá que ver si la provincia también le puede dar algún destino a ellos. Pero la contratación fue temporaria, seguro en el futuro tendrán prioridad cuando se resuelva en cada modular que función va a tener en el sistema de salud de cada lugar.

Escuchá el audio de la entrevista