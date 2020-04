El agro en los tiempos que corren: crisis y oportunidad

Por su parte, el maíz tampoco fue la excepción y el precio de tonelada para descarga inmediata llegó a los U$S 130 por tonelada. Los camiones se acumulan en los puertos y se espera que a corto plazo la situación se normalice ya que actualmente la prioridad está destinada para la descarga de soja con entrega para mayo.

La demanda de granos se vio fuertemente afectada por el coronavirus, debido a la baja en la demanda desde los mercados estadounidenses. Así fue como la cotizacion de la soja tocó el piso de U$S 200 por tonelada. El cierre de plantas de alimentación de ganado vacuno fue uno de los factores fundamentales que empujó al descenso en el precio y la necesidad de soja por parte de productores y empresarios de Chicago.

Tiempos de home office, habitaciones devenidas a oficinas, y pijamas que reemplazan a la indumentaria de trabajo son algunos de los cambios que trajo la pandemia en Argentina. Para aquellos que no saben cómo combatir al tiempo, la bolsa de comercio de rosario diagramó una serie de cursos online para invertir el tiempo en capacitación profesional. Para aquellos interesados en formarse y capacitarse pueden ingresar a la web de capacitación de la bolsa de comercio de Rosario para consultar sobre diferentes temáticas y disponibilidad sobre charlas, seminarios y webinars para aprender sin salir del hogar.

Detrás de toda crisis se esconde una oportunidad. El sector agropecuario continúa con sus labores de cosecha, acopio y descarga de granos, aunque los precios se desmoronan debido a la baja en la demanda internacional debido a la pandemia de Covid-19. Sin embargo, no todas son malas noticias puesto que la Bolsa de Comercio de Rosario ofrece diversas capacitaciones online para sobrellevar el tiempo de aislamiento social obligatorio.

