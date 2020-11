Denuncia de vecina de Infico: “Me acosaba, le dije que no; sus hijas me molieron a palos y hora me amenazaron de muerte”

Tiene 51 años, es de barrio Infíco de Florencio Varela y desde hace tres meses vive un calvario y encerrada en su vivienda. Su vecino la acosó durante bastante tiempo, ella lo rechazó, fue golpeada por las hijas de él y ahora vive con miedo por las amenazas de muerte que recibió. “Me culpan por algo que no es real. Los denuncie y me amenazaron de muerte” contó la mujer desesperada.

“Me empezó a acosar hace 3 años; H.A.L., tiene 65 años, vive a tres casas de la mía con su esposa e hijas” contó M.I.B. prosiguió la mujer “Muchas veces le dije que, me dejara de molestar, pero siguió hasta que le dije que no me acosara más que no quería tener problemas” y remarcó “siempre le comenté mi esposo lo mal que me hacía sentir este hombre, pero nunca pensamos que iba a inventar tantas mentiras para que me atacaran sus hijas”.

La mujer radicó dos denuncias contra H.A.L, una el 5 de octubre una denuncia por lesiones y amenazas por el ataque que le realizaron las hijas de su vecino. “Son dos pibas que vi crecer y nunca me imaginé que me iban a golpear. Hace un tiempo, me insultaban con palabrotas, cuando salía a comprar, pero no entendía nada. Hasta que cuando me mandaron al hospital por pegarme, me dijeron que yo me había metido con el papá y que se las iba a pagar” dijo la vecina desesperada ya que no cuenta con ningún tipo de resguardo.

“Siempre voy a estar indefensa ante esta persona” denuncia la vecina que, debió nuevamente acercarse a la Comisaria Primera de Varela para denunciar a su vecino, ya que el 30 de octubre fue amenazada por este de muerte. “No salgo de mi casa y las pocas veces que he intentado salir, lo he visto a él pendiente de si sale alguien de mi casa, y ahí fue que me dijo que ´si no iba a pedirle perdón a su esposa e hijas a su casa, me iba a matar” dijo y remarcó la victima que “Nunca hice nada de lo que él le dijo a la mujer. Es toda una mentira de él y ahora vivo amenazada, con miedo de que nos pase algo a mí o a mi familia. La vedad que necesito ayuda, que la justicia actúe, porque él está armado y amenazándome constantemente”.

Acosada y amenazada, pero nadie hace nada

Desesperada y atemorizada por la actitud de sus vecinos contra su madre, Adriana, una de las hijas de M.I.B clamó a este medio para hacer público el caso y que la justicia deje de dilatar los tiempos y actúe. “ El mes pasado, dos vecinas le pegaron entre la dos a mi mamá, porque ellas dice que mi mamá lo acosa al padre. La dejaron con dolores en sus brazos y en la cabeza y ahora la amenazaron de muerte” dijo la joven y relató que, contra el victimario radicaron la denuncia ya que “también la amenazó de muerte”, pero aún no han encontrado respuestas.

“La Policía y la Fiscalía no hacen nada. Mi mamá no puede salir de casa sola, tiene que salir con mi papá, con mi hermano o conmigo y aun así la molestan” expresó la joven que teme por su familia y aseveró que “este hombres es agresivo, tiene problema con todo el barrio. A las mujeres, nos trata como una basura. La verdad que es una situación qu no se puede aguantar más”.

Sin respuesta de la justicia

Sin botón anti pánico, sin restricción. Así pasa sus días M.I.B., con miedo de ser atacada o de perder su vida en manos de su vecino. “Me dice que tengo que retractarme de lo que dije, y no lo voy a hacer. Él me estuvo acosando y yo al negarme a sus proposiciones hizo todo esto” dijo la mujer. “Tengo a mis hijos, vecinas y a mi marido que están apoyándome y creen en mi palabra, por eso le pido a la justicia que haga algo, no puede ser que tenga que vivir encerrada en mi casa, y sin poder salir ni al fondo que lo tengo a él espiándome y amenazándome” remarcó la vecina que desde el 5 de octubre, no sale ni a la puerta de su casa.

“Vivo hace 3 meses prisionera en mi propia casa. No salgo porque temo que me rompan la cabeza o este tipo me mate. Anda armado y con cuchillos” expresó la vecina de barrio Infico, de quien resguardamos sus datos ya que aseguró “tengo miedo de que me mate él o sus hijas”