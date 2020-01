Cuando el GPS te lleva por mal camino: terminaron en el corazón del Parque Pereyra y con el auto prendido fuego

Los dispositivos que usan GPS generalmente evitan que nos perdamos. Aunque en otros casos, como el que vamos a contar, son las causas.

Un matrimonio de hipoacúsicos vivió anoche una verdadera pesadilla cuando viajaban desde la Ciudad de Buenos Aires a La Plata y el GPS los llevó por el camino más corto, pero intransitable. Terminaron varados en el corazón del Parque Pereyra Iraola, se les calentó el motor y se prendió fuego. Por suerte, los Guardaparques estaban atentos y pudieron socorrer a la pareja y devolverlos a la autopista para que puedan terminar su recorrido.

Así lo contaron a Infosur los propios guardaparques quienes señalaron que este hecho se transformado en recurrente. “El GPS los lleva o al arroyo Baldovinos o al Pereyra, es imposible transitar por esa zona”, contó una de las trabajadoras al confirmar el posteo que hicieron en las redes sociales alertando por la situación.

En efecto la pareja contó que trazaron en el mapa el camino más corto lo que finalmente los terminó metiendo en un sector de monte cerrado, sobre una calle que bordea las vías del tren y que se encuentra realmente intransitable.

A ese momento de dramatismo se le sumó otro pero cuando el vehículo tuvo un principio de incendio que fue socorrido también por los guardaparques.

Después de extinguido el fuego y chequeado el sistema eléctrico para evitar otro daño, la pareja fue guiada nuevamente a la autopista.

“Les comentamos esta situación, por que no es la primeras vez que el GPS hace bajar a las personas en el peor lugar del Parque, no hay caminos seguros, de seguir por donde les indica seguro terminan encajados, con esto informarles también que todo aquel que quiera venir al Parque y bajar de la Autopista la única salida segura es la Rotonda de Gutiérrez o de Alpargatas, el Parque no tiene en su interior bajadas directas de la Autopista. A tener en cuenta”.