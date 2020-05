Coronavirus en la línea del tren Roca: seis trabajadores positivos y alarma entre los ferroviarios

En los últimos días se dio a conocer la noticia sobre seis casos confirmados de trabajadores contagiados por covid-19 en la línea Roca y uno en la línea Mitre del servicio metropolitano de Trenes Argentinos. Trabajadores del sector, integrantes de la agrupación Naranja Ferroviaria Nacional, oposición a la conducción de La Unión Ferroviaria, y que impulsa la Comisión de Seguridad e Higiene del Roca denunciaron que la empresa no aplica, o lo hace arbitrariamente, el protocolo correspondiente y presentaron una solicitud urgente administrativa en los ministerios nacionales de Salud; de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; de Transporte, y además a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, exigiendo testeos masivos en los lugares donde se presentaron los casos positivos, y elementos de protección personal.

Andrés Padellaro, referente de la lista Naranja y miembro de la Comisión de Seguridad e Higiene del Roca, declaró: “Los ferroviarios estamos desprotegidos. En el Roca tenemos seis compañeros contagiados y en el Mitre hay otro caso. El protocolo de la empresa Trenes Argentinos frente a posibles casos de covid-19 es ambiguo y poco claro, los trabajadores no saben cómo actuar. Sólo se realizan testeos a aquellos que tienen vínculo estrecho con los infectados, pero no a los trabajadores del sector implicado. Estamos pidiendo que se realicen testeos masivos. Los medios de transporte son un potencial foco de contagio, además de exponernos a nosotros y nuestras familias, también exponen a los usuarios que pueden propagar el virus por toda la capital y el conurbano. Es una problemática de salud pública que excede el reclamo sectorial. Por esta razón es que también estamos exigiendo el IFE de 30 mil pesos para que haya la menor circulación posible de trabajadores que por necesidad económica se tiene que movilizar para llevar el pan a su familia y la gente pueda quedarse en sus casas”.

Por su parte, Nahuel González, de la línea Mitre, declaró: “Decidimos hacer esta presentación porque los sindicatos ferroviarios están mirando para otro lado mientras nosotros seguimos trabajando. No hay ninguna respuesta por parte de la Unión Ferroviaria, el sindicato de Señaleros (Asfa) y La Fraternidad. El ministerio de Transporte del Gobierno de Alberto Fernández no tiene ningún plan serio y el ferrocarril depende de ellos. Nos dicen que somos esenciales, pero nos tratan como si fuéramos descartables y lo que estamos pidiendo es algo básico, son condiciones mínimas. En los Talleres de Escalada tenemos cuatro casos confirmados, los compañeros siguen trabajando, sólo hicieron once testeos, entre 400 cuatrocientos trabajadores, y es un sector no esencial para que funcione el servicio, o en nuestro caso el Tren Mitre, como ya había pasado en galpón Suarez, ocultaron el posible caso, hasta que supo que era positivo, exponiendo a otros trabajadores”