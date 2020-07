Conocé los 3 mitos más famosos sobre astrología

Up Next

No se trata de cambiar el futuro sino de estar preparado para enfrentar efectivamente algún evento negativo. La astrología puede ayudarte a planificar tus acciones futuras, y es por ello que te ayuda a cumplir tus objetivos.

Algunos aseguran que la astrología se trata de rezarle a una estrella o planeta en particular para obtener los resultados deseados. Sin embargo, expertos aclaran que esta diciplina se centra en la relación entre las estrellas y los humanos. Al observarlo puedes predecir un evento futuro al igual que el departamento meteorológico puede predecir las lluvias.

A medida que la cultura popular moderna se extendió, la astrología ha seguido ganando seguidores e interesados. A pesar de esto, hay muchos conceptos erróneos o mitos que no están cerca de la verdad.

Es posible que, como el resto de la humanidad, desde el principio de los tiempos, estés fascinado por los cuerpos celestes. La astronomía no es solo ir a una web y consultar el horóscopo de piscis en tarotlogia o tu fortuna. Cuando el cielo nocturno absorbe la luz de la luna, mostrándonos sus tesoros ocultos como las estrellas y los planetas que brillan, es natural preguntarse qué sucede en esa galaxia tan lejana. Estos estudios son el resultado de querer responder muchas interrogantes.

Continue Reading

Advertisement