Conducir en autopista: tips claves para estas vacas

Son tiempos donde todavía contamos con algunos días libres, y, entre las escapadas a sitios de descanso y/o a casas de amigos o familiares que viven alejados de la gran urbe, lo cierto es que muchas veces nos vemos obligados a tomar la autopista o autovía, que lejos de estar calmas en estas épocas, se saturan.

Las dudas aparecen. ¿Cómo garantizar un viaje y permanencia segura en este pavimento a manos del volante?

Tomando precauciones específicas para este tipo de conducción. Porque muchas son las distancias que se pueden acortar subiéndose a ellas, esa es prácticamente su principal beneficio y uno muy aconsejable. Así, la llegada es bastante más directa, confortable y veloz que si nos moviéramos por calles u otras vías asfaltadas, o no.

Pero lo cierto es que, en enero y febrero, donde las autopistas y rutas suelen estar atestadas de tráfico, sobre todo, en horas pico de ida y retorno es difícil hacerlo. En esos instantes, es vital para quienes manejan llevar un tipo de andar en línea con ese trayecto para resguardar la seguridad personal y la de los otros que viajan atrás y a los costados.

Hoy te recomendamos 5 tips claros de la mano de Autoescuela Victoria, expertos en clases de manejo profesional, para que logres conducir muy bien en esta zona este verano:

– Obedecer las distancias. Clave para mantenerte seguro y en camino. Hacerlo con el auto que precede, y en todas las etapas. Si llegaras a necesitar frenar rápido, evitás mucho la probabilidad de encontronazo.

– Usá las luces. Es la señal que muestra ampliamente a otros conductores qué maniobras vas a tomar en lo inmediato, todavía más cuando realices cambios de vía.

– Mirá el carril. Los espejos son los que mejor te muestran cómo vienen los otros, más si pretendés adelantarte.

– La seguridad no se salta. Respetá los límites y utilizá en todo momento el cinturón delantero y trasero, es esencial para resguardar la vida.

– No uses celular. Nunca. Es un riesgo que no debés tomar. Casi la totalidad de los siniestros viales se producen por estas omisiones evitables, además está penado.