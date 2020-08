CON UN INTENSO OPERATIVO COORDINADO SE EXTINGUÓ EL INCENDIO EN LA COSTANERA DE EZPELETA

Durante la mañana de hoy se realizó un reconocimiento aéreo de la zona con un drone y allí no se vieron focos encendidos, por lo que se dio por terminado el operativo con el retiro del personal y los equipos. Solo se vio afectada una pequeña zona llana de pastizales bajos, la cual no contiene viviendas ni forestación.

“El fuego, que aun no se sabe cómo se origino aunque se presume pudo haber sido intencional, finalmente se mitigó, y por acción del viento, el humo se dirigió al Río de la Plata, por lo que no fue necesario realizar algún tipo de prevención en la autopista, lo que hubiera implicado un riesgo muy grande”, explicó el subsecretario de Emergencias, Protección Civil y Tránsito, Silvio Sarti, que estuvo coordinando tareas en el lugar durante todo el procedimiento.

