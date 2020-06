Claman por falta de medicación y traslado a el Hospital El Cruce de paciente con Esclerosis Multiples

“Señor director del Hospital de El Cruce necesitamos de usted para poder ayudar a nuestra familia amiga tiene tres hermosos hijos no la abandone ayudela señor … se lo pide un amigo de la familia y un montón de gente que los conoce” narra el mensaje de Hugo Norberto en la red social de Facebook.

En su mensaje el vecino de Varela cuenta que el pedido es por la salud de Verónica Bareiro a quien muchos conocen por integrar el conjunto “Los Herederos de la nada” que se los puede ver siempre con su violín bombo y guitarra en la Peatonal de las localidades de la región, musicalizandola y asi ganándose la vida con la colaboración de los transeúntes.

El pedido de sus hijos

“Nos necesitan” reza el mensaje de los hijos de Verónica y prosigue “#LlamadoALaSolidaridad. Necesitamos con suma urgencia, el traslado al Hospital del #CruceVarela de nuestra madre, Verónica Bareiro DNI 26115272 que padece de #EsclerosisMultiples… vivimos en la calle 1350 número 1130 de Florencio Varela…Por motivos del Covid19 no se puede atender en el hospital Ramos Mejía… y está #SinMedicación hace más d 6 meses…Y como todos saben, No estamos trabajando en las calles, asi que no podemos comprar ni un paliativo…Por intermedio de este medio queremos pedirle un favor, (la difusión de este pedido) para llegar a quien corresponda… Pedimos por favor la ayuda de Desarrollo Social y de Salud d Fcio. Varela. Por cualquier consulta dejamos un teléfono para que se comuniquen 1169604994

Los abraza la banda y agradecemos su ayuda. Salo, Coty y Rey Lolito”.