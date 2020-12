Cirugía estética: ¿una salida simple y rápida a la obesidad?

La obesidad es uno de los problemas más comunes en la actualidad. No es de extrañarse que esto sea así por cuestiones que tienen que ver con la mala alimentación, las difíciles rutinas y el sedentarismo en constante aumento. Todo ello contribuye al aumento de la obesidad en las personas… alrededor del mundo.

Y al ser un problema que no solo ataca la salud, sino también, la imagen o estética, son muchas las personas que acuden a la cirugía estética como una solución, pero ¿realmente lo es?

La cantidad de cirugías estéticas que se realizan año tras año ha ido en aumento de manera exponencial, ya que, muchas personas consideran que se trata de la manera fácil de lidiar con la obesidad, y que, además, es la verdadera solución. Pero la realidad es otra.

¿La cirugía estética cura la obesidad?

Hay una falsa creencia entre las personas, respecto de que el bisturí mágicamente “cura” la obesidad. Y la realidad es que esto no es así. Si bien la cirugía es una herramienta que ayuda a quitar el exceso de peso, esta no es capaz de curar la obesidad como enfermedad, como adicción a la comida.

Recordemos que es una enfermedad de tipo crónico por lo que la tendencia a subir de peso va a permanecer toda la vida, si no se modifican los hábitos de consumo de alimentos. Así que, si la persona que se somete a la cirugía no cambia su alimentación y no hace ejercicios… no habrá bisturí que valga.

De hecho, podemos decir que una de las quejas más comunes de las personas suele ser: “la cirugía no funcionó”; “ya estoy como antes” … Esto sólo se debe a que muchos de quienes se someten a procedimientos como la liposucción, vuelven a subir de peso. Pero, resulta que esto se debe a que el paciente no cambió sus hábitos, no eliminó sus vicios y siguió con la misma dieta desbalanceada.

Por lo tanto, podemos decir con total seguridad que la única forma de que la cirugía “cure” por completo la obesidad, es mediante el cambio radical de los hábitos de la persona.

¿Las cirugías para bajar de peso funcionan?

Esta es una de las preguntas que más son escuchadas por los médicos especialistas. Y es que, la verdad es que las cirugías funcionarán dependiendo del compromiso de cada persona.

En más de una ocasión se ha escuchado decir a pacientes: “como ya me operé y bajé de peso, puedo comer lo que quiera”. Esto está totalmente errado. El principal problema es que estas se enfrascan en bajar de peso, pero, no en lo que verdaderamente es importante: mantenerlo.

Obviamente, para bajar y mantener tu peso ideal, no hay ningún camino corto. Lo único que te puede llevar a esto será la dedicación y el esfuerzo. Y si bien, la cirugía puede ser algún tipo de complemento. El mayor esfuerzo tendrás que realizarlo por tu cuenta.

Así que, si te preguntás si la cirugía es el camino fácil y rápido para salir de la obesidad, la respuesta es un rotundo no. Recordá que la obesidad es producida por una combinación de factores hereditarios, hábitos alimenticios y físicos, condicionantes psicológicos y estados de ánimos que pueden provocarla.

Por lo que la mejor forma de eliminar la obesidad es proporcionándole a tu vida un giro de 180° y escogiendo el camino natural.