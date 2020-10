Caso Altamura: apelaron la prisión preventiva de Darío Dening, el único detenido por el robo y la desaparición del abogado quilmeño

Up Next

Desde ese día no hubo más noticias de Altamura y la familia pide respuestas a la Justicia, el único detenido es Dening, sobre el que se centran todas las sospechas.

En las últimas horas el abogado particular que defiende a Dening, José Pablo Stachon, apeló la decisión del juez de Garantías, Juan José Anglese, que dictó la prisión preventiva al amigo de Altamura, persona que fue vista por última vez con el letrado. La presentación recayó en la Sala I de Garantías y Apelaciones que ahora deberá expedirse en torno al requerimiento. Días atrás en el marco de la causa hubo reconocimiento de una llave como de elementos hallados en rastrillajes en el Arroyo Las Piedras que arrojaron resultados negativos; los padres del letrado participaron de la diligencia judicial llevada adelante en la sede de la DDI Quilmes.

La Sala I de Garantías y Apelaciones del Departamento Judicial Quilmes analizará la apelación a la prisión preventiva de la defensa del único detenido detenido por el caso de Salvador Altamura, el abogado del que no se sabe nada desde el 13 de julio y al que le robaron en su departamento del centro quilmeño. Por los hechos está detenido Darío Dening, amigo de Altamura. Además en las últimas horas hubo un reconocimiento de elementos en la DDI Quilmes que arrojó resultados negativos.

