Berazategui: los investigadores todavía no tienen “en claro” si el joven muerto había querido robar a los hermanos detenidos

Sin embargo, los testigos que declararon ante el fiscal Riera no vieron que González haya cometido un intento de robo a los hermanos, por lo que los investigadores todavía no pudieron determinar el móvil del homicidio.

Los hermanos Walter (41) y René (37) Acevedo fueron indagados esta mañana por Riera tras entrevistarse con su abogado particular y ambos declararon que Lautaro González (23) los asaltó con un arma de fuego.

Continue Reading

Advertisement