Zona Rural en alerta: denuncian el desalojo de tres familias de un predio en el que trabajaban

*No permitiremos que ningún campesino más se vaya del campo!*

Estos hechos son principalmente políticos y no judiciales ya que no ha habido ninguna medida en favor de los productores.

Debido que hasta el momento no hay cambios en la situación y corre riesgo la producción después de tantos días sin atención, llamamos a las productoras y productores y sus organizaciones a movilizar en reclamo de justicia, y estás familias puedan volver a trabajar.

Los intrusos alegaron tener una orden de desalojo de la fiscalía N°1 de Varela pero no mostraron ninguna orden judicial.

