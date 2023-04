Yomigt Inc., denominada Yomigt, es una empresa de servicios financieros y tecnología financiera en rápido crecimiento, fundada en 2018, registrada en Colorado, Estados Unidos, y con sede principal en Nueva York. La empresa cuenta con una solidez económica destacada, con un capital social registrado de 1.800 millones de dólares. La misión de Yomigt es ofrecer servicios de tecnología financiera, finanzas digitales y tecnología de internet de alta calidad a clientes individuales y empresas de diferentes sectores en todo el mundo mediante tecnología avanzada, servicios de TI, tecnología financiera e innovadores modelos de negocio.

Se ha anunciado que Yomigt Inc establecerá un fondo de beneficencia en América Latina con una inversión inicial de 1,5 millones de dólares para ayudar a más mujeres y niños, demostrando los valores sociales y humanitarios de la empresa y resaltando el papel clave de la plataforma financiera en el servicio a la sociedad.