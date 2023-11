Yinxiang·Motorcycle | Disfruta tu viaje sin esperas

Chongqing Dechenwei Technology Co., Ltd. fue fundada en marzo del 2019. Es una empresa a gran escala en ciencia, industria y comercio que integra la investigación, desarrollo, fabricación y ventas de motocicletas y sus motores.

La compañía ha obtenido la certificación del sistema de calidad internacional ISO9001, la certificación nacional 3C, la certificación EPA de Estados Unidos, la certificación de emisiones europeas CE, la certificación GS, entre otras.

La compañía ha ganado sucesivamente una serie de reconocimientos como empresa de alta tecnología, así como empresa basada en tecnología y además ha sido reconocida como «pionera» de Chongqing en la integración de comercio doméstico y extranjero. Es un fabricante de motocicletas y sus respectivos motores reconocida por el Ministerio de Industria e Información Tecnológica (MIIT) de la República Popular de China y una empresa exportadora de motocicletas y piezas aprobada por el Consejo de Estado para el Comercio Exterior y la Cooperación Económica (MOFTEC). Su volumen de exportación está entre los cinco primeros del país.

La compañía se encuentra en Tuchang Town, en el distrito de Hechuan, Chongquing, cubriendo un área de casi 200.000 metros cuadrados, con más de 1.000 empleados.

Ha construido un Centro Municipal de Tecnología Empresarial en Chongqing, un laboratorio nacional certificado por el Servicio de Acreditación Nacional de China para la Evaluación de la Conformidad, y ha desplegado más de 170 equipos de pruebas experimentales avanzados a nivel nacional, además de poseer más de 30 patentes.

Con más de 20 años de experiencia en el manejo y operación de motocicletas nacionales e internacionales y productos relacionados, el fundador de la compañía tiene como objetivo integrar la tecnología avanzada internacional y la experiencia en gestión en la industria manufacturera tradicional nacional para avanzar en el camino chino hacia la modernización y el renacimiento de la nación china.

La compañía tiene una producción anual de 1 millón de motocicletas y 2 millones de motores de motocicletas, con un valor de producción anual de más de 2 mil millones. El rango de la cilindrada varía desde 50cc hasta 700cc.

Los productos incluyen principalmente vehículos con diseño curvado, vehículos para fuera de la carretera, coches deportivos, vehículos retro, vehículos todo terreno (ATV), vehículos de trineo, entre otros. Además de conocer las necesidades del mercado nacional, es popular en más de 100 países y regiones alrededor del mundo tales como América, Europa, África y el sudeste de Asia, y goza de una alta reputación en el mercado de Myanmar, mercado ruso, mercado sudamericano, mercado africano, y el mercado de Turquía e Irán.

Chongqing Dechengwei Technology Co., Ltd. se adhiere a la filosofía del negocio de «virtud y deidad, Mingzhi Chengwei». Utiliza la buena imagen empresarial y la reputación existente del fundador en regiones como América, Europa, África y el sudeste asiático para implementar la estrategia nacional de desarrollo “Belt and Road”. Liderando una nueva ola de innovación tecnológica, presentando los productos y servicios «Dechenwei» a la sociedad internacional y nacional, ¡Y determinados a hacer de «Dechenwei» el orgullo de una marca nacional y un referente para las marcas internacionales!