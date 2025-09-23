Xinhua fortalece lazos con medios argentinos

BUENOS AIRES, Retiro, Xinhua – La mañana del lunes se tiñó de pantallas, cámaras y debates en el salón principal del hotel Sheraton, donde la Agencia de Noticias Xinhua abrió sus puertas a periodistas y académicos argentinos. La actividad, organizada por la Oficina Regional para América Latina de la agencia china, tuvo como objetivo principal estrechar lazos de cooperación y dar a conocer sus servicios multimedia en Argentina.

Jiang Yan, director regional de Xinhua para América Latina, abrió el encuentro con una presentación cargada de cifras y alcances globales: “Ofrecemos noticias en 15 idiomas a más de 8.000 medios alrededor del mundo, con textos, fotos, infografías, audios y videos”, explicó. Destacó además el rol del Think Tank de Alto Nivel de Xinhua, único de tipo mediático en China, y la plataforma “Xinhua Silk Road”, que ofrece información económica estratégica a gobiernos, empresas e instituciones académicas.

El panel de comentarios mostró un consenso sobre la relevancia de la agencia en la cobertura global. Fernando Capotondo, jefe de redacción de la revista Contraeditorial, señaló que “hoy es casi una obligación remitirse a Xinhua para conocer la perspectiva china, un país en ascenso que marca agenda global”.

Por su parte, Mayra García, directora de la Agencia Noticias Argentinas (NA), recordó el acuerdo de cooperación firmado en 2020 y subrayó la calidad del material: “No solo recibimos notas, sino también fotografías e infografías que enriquecen nuestro servicio periodístico”, afirmó.

Desde la prensa privada, Guillermo Kellmer, prosecretario de redacción de Clarín, destacó la utilidad de Xinhua para ampliar la visión sobre temas internacionales y económicos, mientras que Carlos Piro, editor jefe de Perfil, enfatizó que la colaboración permite acceder a contenidos de difícil obtención desde Argentina.

Representantes de la Agencia de Noticias Xinhua y de diversos medios argentinos asisten a un encuentro destinado a promover los servicios de Xinhua en el país y a reforzar la cooperación informativa entre ambas partes, en Buenos Aires, capital de Argentina, el 22 de septiembre de 2025. (Xinhua/Martín Zabala)

El encuentro concluyó con la reflexión del sinólogo e historiador Francisco Taiana, quien resaltó el valor de agencias oficiales frente a la concentración de la información en manos privadas: “Xinhua cumple un deber cívico al ofrecer una voz que no solo representa a China, sino también al Sur Global, en un contexto de creciente hegemonismo informativo”.

Durante la jornada, se proyectaron videos sobre la historia y los servicios de Xinhua, mostrando su evolución desde su fundación en 1931 hasta convertirse en la corporación multimedia más grande de China, con alcance global y una red que conecta a millones de usuarios con información veraz y estratégica.