Watson y Pereyra respaldaron a Taiana en un plenario peronista en Varela

La militancia peronista de Florencio Varela vivió una tarde intensa en la histórica esquina de San Martín y Urquiza, donde el intendente Andrés Watson, acompañado por el conductor del justicialismo local Julio Pereyra, encabezó un plenario junto al candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, Jorge Taiana.

En un salón colmado de banderas y consignas, Watson resaltó la importancia de la próxima elección del 26 de octubre y definió al excanciller como “el hombre para defender los intereses del pueblo trabajador en la Legislatura, bajo las premisas de igualdad y equidad”.

El jefe comunal llamó a la militancia a consolidar la victoria con la lista 507, a la que describió como “el escudo que le pusimos a la provincia de Buenos Aires ante el avasallamiento de las políticas impiadosas del Ejecutivo argentino”.

Por su parte, Taiana planteó la necesidad de fortalecer la representación parlamentaria: “Debemos obtener más diputados y diputadas, ser más fuertes, reconstruir la esperanza en el futuro”. Y reafirmó los ejes históricos del justicialismo: “la defensa de la soberanía política, la independencia económica y la justicia social”.

A su turno, Pereyra advirtió sobre el contexto político actual al calificar al gobierno de Javier Milei como “cruel y despiadado con apoyo de las derechas internacionales”. Y concluyó: “Estamos ante un momento de comprometerse”.

El plenario, que incluyó talleres de debate en torno al financiamiento educativo y la discapacidad realizados en Luján e Ingeniero Allan, cerró con un mensaje claro: la militancia varelense se prepara para dar la batalla electoral en las urnas.