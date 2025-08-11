Watson presentó la lista y llamó a «llenar las urnas» para frenar a Milei

En la tarde del sábado 9 de agosto, la Sociedad de Fomento “6 de Junio” del barrio Villa del Plata se convirtió en el epicentro político de Florencio Varela. Entre bombos, banderas y un salón colmado de militantes, el intendente Andrés Watson presentó oficialmente la lista local de “Fuerza Patria” de cara a las elecciones legislativas bonaerenses del próximo 7 de septiembre.

Watson, en un discurso cargado de energía y dirigido tanto a la militancia como a la ciudadanía, sostuvo:

“Todo lo que hicimos hasta hoy fue el resultado de la planificación y la acción. Nunca improvisamos”.

Acompañado por el histórico conductor del peronismo varelense, Julio Pereyra, el jefe comunal aseguró que el trabajo conjunto con el gobernador Axel Kicillof y la candidata a diputada provincial, Verónica Magario, fue “la pieza decisiva de un escudo que nos protegió” frente al gobierno nacional.

El vicepresidente del PJ local no escatimó críticas hacia Javier Milei:

“Nos sobrepusimos en forma permanente a la aterradora realidad que creó Milei”,

remarcó, enumerando los efectos del ajuste nacional: “desempleo feroz, violencia a los jubilados, ausencia de respuesta a las demandas de la juventud, crueldad hacia las personas con discapacidad y un inconcebible odio a este honrado pueblo trabajador”.

Entre aplausos y cánticos, Watson destacó las obras en marcha en el distrito: nuevos centros de salud, construcción de escuelas y jardines de infantes, y más recursos para reforzar la seguridad y prevenir el delito.

Watson presentó la lista de Fuerza Patria en Varela.

El acto cerró con un llamado a la acción política:

“Llenemos las urnas de votos peronistas y enfrentemos a quienes atentaron contra la Patria”.

Lista de candidatos de Fuerza Patria en Varela