Watson presentó la lista y llamó a «llenar las urnas» para frenar a Milei

En la tarde del sábado 9 de agosto, la Sociedad de Fomento “6 de Junio” del barrio Villa del Plata se convirtió en el epicentro político de Florencio Varela. Entre bombos, banderas y un salón colmado de militantes, el intendente Andrés Watson presentó oficialmente la lista local de “Fuerza Patria” de cara a las elecciones legislativas bonaerenses del próximo 7 de septiembre.
Watson, en un discurso cargado de energía y dirigido tanto a la militancia como a la ciudadanía, sostuvo:
“Todo lo que hicimos hasta hoy fue el resultado de la planificación y la acción. Nunca improvisamos”.
Acompañado por el histórico conductor del peronismo varelense, Julio Pereyra, el jefe comunal aseguró que el trabajo conjunto con el gobernador Axel Kicillof y la candidata a diputada provincial, Verónica Magario, fue “la pieza decisiva de un escudo que nos protegió” frente al gobierno nacional.
El vicepresidente del PJ local no escatimó críticas hacia Javier Milei:
“Nos sobrepusimos en forma permanente a la aterradora realidad que creó Milei”,
remarcó, enumerando los efectos del ajuste nacional: “desempleo feroz, violencia a los jubilados, ausencia de respuesta a las demandas de la juventud, crueldad hacia las personas con discapacidad y un inconcebible odio a este honrado pueblo trabajador”.
Entre aplausos y cánticos, Watson destacó las obras en marcha en el distrito: nuevos centros de salud, construcción de escuelas y jardines de infantes, y más recursos para reforzar la seguridad y prevenir el delito.
El acto cerró con un llamado a la acción política:
“Llenemos las urnas de votos peronistas y enfrentemos a quienes atentaron contra la Patria”.
Lista de candidatos de Fuerza Patria en Varela
- Concejales titulares: Andrés Watson, Beatriz Domingorena, Gustavo Rearte, Nidia Perrone, Marcelo Vicente, Amancia Báez, Marcelo Basualdo, Noelia Piñeiro, Jorge Romero, Nélida Acosta, Gabriel Navarrete, Analía Aguirre Luro.
- Concejales suplentes: Luciano Guerra, Micaela Villalba, Martín Córdoba, Fabiana Lizondo, Jorge Medina, Andrea Oviedo, Juan Calegari, Mónica Marraccini.
- Consejeros escolares titulares: Andrea Padial, Gustavo Braña, Valeria Saldaño, Inti Vitta, Andrea Calegari.
- Consejeros escolares suplentes: Claudio Perrotta, Karina Cordero, Miguel Ángel Vargas, Graciela Romero, Daniel Ruiz.