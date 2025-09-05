Menu
Watson: «El domingo frenamos el ajuste» – 370 mil varelenses definen la elección

By: Redaccion

Date:

La última edición impresa antes de los comicios que marcarán el rumbo de Varela

A solo 48 horas de los comicios que definirán el futuro político de Florencio Varela y la provincia de Buenos Aires, Infosur presenta su edición con 16 páginas dedicadas a las elecciones 2025.

En la portada de hoy, el intendente Andrés Watson marca el pulso de la campaña con una declaración que resume el clima político: «El domingo frenamos el ajuste». Con 370 mil varelenses habilitados para votar, el distrito se prepara para una jornada histórica con 14 listas compitiendo por el poder local.

Lo que vas a encontrar en esta edición:

COBERTURA ELECTORAL COMPLETA

  • La madre de todas las batallas: Cinco millones de bonaerenses votan en la Tercera Sección Electoral
  • Watson sin filtros: «El domingo frenamos el ajuste» – La entrevista completa con el intendente y candidato
  • La voz de Kicillof: «Hay que ponerle un límite a Milei» – El gobernador analiza el momento político
  • Rearte en primera persona: «El 7 de septiembre se elige frenar el odio»

TODA LA DATA QUE NECESITÁS

  • Los 14 candidatos que encabezan las listas para Concejo Deliberante
  • Más de 370 mil varelenses en condiciones de votar
  • 148 escuelas, 1.046 mesas: el operativo electoral más grande de la historia local
  • Guía completa de los principales postulantes por boleta

EL CONTEXTO PROVINCIAL

  • La Tercera Sección como corazón de la disputa bonaerense
  • 18 bancas de diputados en juego en la región más poblada
  • El análisis de las 16 listas que compiten a nivel provincial

Una elección que marcará el rumbo

Esta no es una elección más. Como explica Gustavo Rearte en su entrevista exclusiva: «El 7 de septiembre no es una elección más, es la oportunidad de frenar el odio y defender a nuestra comunidad».

El domingo, Florencio Varela volverá a demostrar por qué es el distrito más gravitante del sur bonaerense, con una participación que promete ser masiva y un resultado que resonará en La Plata y Buenos Aires.

LEELO COMPLETO EN NUESTRO FLIPBOOK

Hacé clic en el flipbook de abajo para leer la edición completa, página por página, tal como llega a los kioscos de Florencio Varela.

Artículo anterior
Desde un pueblo de 10.000 habitantes hasta facturar más de 9.000 dólares al mes: la historia de Federico Ávila, el joven que cambió su vida como Closer de Ventas
Artículo siguiente
Nuevo paro de El Halcón deja sin transporte a miles de vecinos de Varela: líneas 148 y 502 cortadas desde medianoche
Redaccion

