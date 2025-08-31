Watson a todo o nada en Varela: comerciantes, UNAJ y empresarios lo respaldan

A una semana de las elecciones del 7 de septiembre, Andrés Watson reforzó su campaña con encuentros junto a comerciantes, estudiantes y empresarios de Florencio Varela. Producción, educación y trabajo, las banderas de Fuerza Patria.

En la recta final hacia las elecciones locales y provinciales del 7 de septiembre, el intendente de Florencio Varela y candidato que encabeza la lista de Fuerza Patria, Andrés Watson, encaró un sábado cargado de actividad política y territorial. Con reuniones en comercios, en la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) y con empresarios del distrito, el jefe comunal buscó ratificar su estrategia de “todo o nada”, poniendo en el centro de la campaña la defensa de la producción, la educación y el trabajo.

Comerciantes en crisis

En diálogo con trabajadores y dueños de locales varelenses, Watson escuchó de primera mano el impacto de la recesión. “Las ventas bajaron un 70%”, advirtió Lázaro Araujo, de una zapatería. Leandro Núñez, de la casa de comidas Aires, contó que recurrieron a promociones permanentes para sostener el negocio.

Ante ese panorama, Watson sentenció:

«Medidas como la apertura de importaciones y el endeudamiento con el FMI destruyeron la industria nacional y golpearon el comercio regional. Estamos para poner un escudo frente a políticas destructivas hacia el sector productivo varelense».

En la UNAJ, defensa de la educación pública

Más tarde, en la UNAJ, Watson ratificó su respaldo a la universidad pública. “Debemos proteger a las instituciones que son motor de movilidad social ascendente”, sostuvo.

El rector Arnaldo Medina advirtió que las elecciones “son la única forma de frenar el ataque directo a nuestro ámbito”. Valentina, estudiante de Administración, relató que muchos compañeros abandonaron la carrera por falta de recursos, mientras que Eliana, primera universitaria de su familia, llamó a defender la educación pública.

Andrés Watson en la Universidad Nacional Arturo Jauretche defendiendo la educación pública en Florencio Varela.

El apoyo empresario

El cierre del sábado estuvo marcado por el respaldo de empresarios del distrito. Vicente Mazzei, de El Sol di Napoli, destacó la ayuda recibida desde la Intendencia. Darío Ricci, de Alimentos Santa Cruz, aseguró que “el contexto es difícil, pero hay que lucharla más que nunca”. Sebastián Fernández, de Mas-Tin S.A., ponderó “el acompañamiento permanente del Intendente a la PyME”.

Watson subrayó:

—La industria es estratégica para Varela y la provincia. Ante el embate del Gobierno nacional contra la producción, debemos conformar un escudo para defender al trabajo. El voto es el instrumento más poderoso para lograrlo.

Empresarios varelenses expresaron su respaldo a la gestión de Andrés Watson y destacaron el acompañamiento municipal en tiempos de crisis.

Un sábado de campaña clave

A días de los comicios, la postal fue clara: comerciantes, empresarios y estudiantes acompañaron a Watson en un gesto político que buscó mostrar cercanía y reafirmar un rumbo. En Varela, el oficialismo local se planta con decisión: es a todo o nada.