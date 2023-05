Wado en modo candidato, dos visitas seguidas a Varela

Desde que Cristina Fernández de Kirchner ratificó una vez más que no será «candidata a nada» en las próximas elecciones, la figura del actual Ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro aparece como una de las figuras presidenciables. Y, más aún, después de que en las últimas horas visitara dos veces Florencio Varela, un distrito que suele aportar muchísimos votos al peronismo en forma histórica.

Primero, el sábado pasado, en un acto en Florencio Varela convocó a la juventud a “resolver de una vez por todas un proyecto nacional a favor de las mayorías”.

“Estamos ante un hecho histórico, el jueves tenemos que reventar la plaza, tenemos que acompañar a la compañera Cristina Fernández de Kirchner porque defenderla es defender la inclusión, los derechos de los niños, la industria nacional y la soberanía” afirmó el ministro en el acto que también contó con la participación del diputado nacional del Frente de Todos, Julio Pereyra.

Realizamos un gran encuentro con jóvenes de Florencio Varela. Esta es la generación que va a tomar la posta para construir la Argentina que viene.@PereyraJulio @Andreswatsonok pic.twitter.com/aJMJeLK4H8 — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) May 21, 2023

Qué le dijo Wado de Pedro a la juventud en Varela

De Pedro, le habló a la juventud presente y les aseguró que “vamos a comenzar a caminar cada rincón de la Argentina para soñar con un proyecto, con un programa y con dirigentes que pongan lo que tengan que poner para resolver de una vez por todas un proyecto nacional a favor de las mayorías” y así poder “recuperar la gran clase media argentina”.

Luego, el titular de la cartera de Interior dijo estar orgulloso de lo que hizo el peronismo en Varela, y resaltó la importancia de que existan la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) y el Hospital de Alta Complejidad El Cruce Néstor Carlos Kirchner, y criticó a aquellos “que dicen que están a favor de la ley de la selva, que el Estado no sirve para nada” porque “quieren volver a que unos pocos vivan a costa del esfuerzo y el sacrificio de millones de argentinos y argentinas”

Wado de Pedro, a la vez, contó a los jóvenes su historia personal con Néstor Kirchner, y evocó una particular anécdota que involucraba a Pereyra: «una de las primeras charlas me preguntó qué tecnología usábamos para la militancia y creí que me hablaba del celular. Pero no, me dijo que el celu no, sino el Excel, las listas, cuadrículas, barrio por barrio». y rememoró: “tienen que ir a ver a Julio, tienen que ir a ver al mejor intendente de la provincia porque tiene un sistema y un software. El Steve Jobs del peronismo».

Andrés Watson y Eduardo de Pedro entregaron 1986 netbooks a estudiantes de Florencio Varela

El intendente Andrés Watson, el ministro del Interior de la Nación -Eduardo de Pedro- y el diputado a nivel federal -Julio Pereyra- otorgaron computadoras portátiles tanto a alumnos como alumnas en 28 escuelas secundarias del distrito esta mañana en el Polideportivo Municipal “La Patriada” con el programa “Conectar Igualdad Bonaerense” como contexto.

El Mandatario Comunal afirmó: “Una herramienta fundamental desde el punto de vista educativo, informático, equitativo e interactivo, tanto para adquirir saberes como para descubrir el mundo”. Posteriormente, marcó “la discontinuación en su distribución durante 2015-2019, incluso unas 100 mil quedaron guardadas e inutilizadas”.

“Reanudamos esta estrategia por la determinación política del presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof: promover un proyecto de país para desarrollarse, donde planificar a posteridad, tanto con empeño como con sacrificio, pero donde un Estado generó las condiciones para no dejar ni a un pibe ni a una piba sin su notebook”, sentenció.

De Pedro interpeló a las chicas y los chicos. Subrayó “poner el foco en ustedes, en la formación, el conocimiento”. “Los países con mejor funcionamiento fueron los que invirtieron en su gente”, indicó. Luego, evocó su pasado cuando “era difícil soñar con un futuro digno”. Para cerrar, destacó “el esfuerzo personal, no castigarse ante un error, no frustrarse”. “Insistir”, reiteró hacia la juventud.

Pereyra coincidió en la trascendencia de los dispositivos a partir de “la posibilidad de crecer en otro plano” con una impronta “igualadora”. Remarcó “las decisiones tomadas desde los tres estamentos gubernamentales para ampliar derechos”. Por último, instó a razonar sobre “el rumbo de un país con oportunidades parejas para todos”.

Wado estuvo en Varela dos veces en las últimas horas.

Objetivos y reflexiones

Eliana, de la Secundaria Nº21 de Ingeniero Allan, sintió “un reconocimiento a la dedicación” mediante un aparato que estimó utilizar “para elaborar PDF o para la facultad, pensé en seguir algo vinculado a la Economía por mi facilidad con las matemáticas”.

Martín, de la Media Nº2 de Bosques, comentó: “Tenía una desde chiquito pero ya estaba vieja”. Como principal beneficio, planteó a “la comunicación, de no poder concurrir a clases, tener este insumo fue clave”.

Al contemplar la pantalla, Juan -E.S. Nº49, Luján- ya estipuló usarla “para estudiar más cómodo; al hacer la tarea, yo usaba el celular”. “Muy agradecido”, expresó sobre un instrumento al que describió como “fabuloso, una atención hacia el alumnado”.

Recibieron chicas y chicos tanto de 6º como 7º de las siguientes secundarias normales: Nº 64, Nº13, Nº14, Nº02, Nº21, Nº03, Nº 31, Nº32, Nº 35, Nº 39, Nº 04, Nº 40, Nº 41, Nº 47, Nº 48, Nº 49, Nº 05 y extensión de la Nº05, Nº 58, Nº 59, Nº 61, Nº 63, Nº 08, Nº 44. Técnicas: Nº 01, Nº 02, Nº 03 y Nº04.

Estuvo presente el senador provincial, Adrián Santarelli; el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Federico Otermín; el diputado provincial, Mariano Cascallares; el secretario de Municipios de la Nación, Avelino Zurro; el subsecretario de Asuntos Municipales bonaerense, Santiago “Lalo” Révora; el subsecretario de Asuntos Municipales de la Nación, Pablo “Tato” Giles; funcionarios, funcionarias en los tres ámbitos de gobierno, representantes en distintos ámbitos tanto local como regionales, entre otros.