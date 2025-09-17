Vuelve la gran fiesta del Día del Empleado de Comercio en Quilmes

El domingo 28 de septiembre, el Centro de Empleados de Comercio de Quilmes, conducido por Roberto “Mata” Rodríguez, llevará adelante una nueva edición de la tradicional celebración por el Día del Empleado de Comercio, destinada a los trabajadores y trabajadoras mercantiles de Quilmes, Berazategui, Florencio Varela y San Francisco Solano.

La jornada será un espacio de encuentro y festejo para toda la familia mercantil, con actividades pensadas para reconocer y valorar la labor cotidiana de los empleados de comercio en la región.

Desde la organización destacaron la importancia de mantener viva esta tradición:

“Queremos que este evento siga siendo un lugar de encuentro para la gran familia mercantil, donde podamos disfrutar y festejar juntos”, señaló Roberto “Mata” Rodríguez.

La invitación está abierta para todos los afiliados e integrantes de la comunidad mercantil.

Informes y consultas:

Los interesados podrán acercarse a cualquiera de las delegaciones del Centro de Empleados de Comercio de Quilmes o comunicarse telefónicamente con la entidad.