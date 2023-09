Vuelve la fiesta del Día del Empleado de Comercio de Quilmes

¡Vuelve la fiesta del Día del Empleado de Comercio! 🤩

👉 Volvemos al Bosque a compartir una noche llena de sorpresas ✨

🗓️ Los esperamos el Domingo 24/09 a partir de las 21:30hs.

El Centro de Empleados de Comercio de Quilmes encabezado por el «Mata» Rodriguez, invita a los afiliados y afiliadas a participar de un nuevo encuentro para festejar el Día del Empleado de comercio en la instalaciones de El Bosque de Quilmes. Shows, sorteos y muchas sorpresas más!.

Más información en la Sede Central en San Martín 515, Quilmes, o en Nuestras Delegaciones