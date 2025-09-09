Violento robo en un comercio y ataque a una autoridad escolar en Varela

La inseguridad volvió a golpear con fuerza a Florencio Varela. Se trata de dos hechos ocurridos en las últimas horas que generaron preocupación entre vecinos y la comunidad educativa.

En la zona de calle 529 entre 538 y 540, un comercio de indumentaria fue asaltado por dos delincuentes armados que irrumpieron en el local y redujeron a su propietaria. La mujer fue golpeada, atada y maniatada en el baño, mientras los ladrones se alzaban con ropa, dinero en efectivo y su teléfono celular.

Tras el ataque, personal del SAME acudió al lugar y asistió a la víctima, que sufrió golpes y una crisis nerviosa. Los vecinos señalaron que la violencia del hecho dejó en shock a toda la cuadra.

Ataque a una autoridad escolar

Casi en simultáneo, en inmediaciones de la Escuela N°10, ubicada en Sicilia y Pisani, una autoridad del establecimiento fue blanco de otro ataque delictivo. Los delincuentes robaron las ruedas de su automóvil y destrozaron el parabrisas, dejándola a pie en plena calle.

El episodio generó indignación entre la comunidad educativa, que reclamó mayor presencia policial en la zona para evitar que este tipo de hechos se repitan.

Vecinos en alerta

Ambos casos se suman a una seguidilla de robos denunciados en distintos barrios de Varela, donde comerciantes y docentes aseguran sentirse cada vez más desprotegidos.

Las causas quedaron a disposición de la fiscalía descentralizada de Florencio Varela, que investiga si existe algún patrón en la modalidad delictiva que afecta a la ciudad.