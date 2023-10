Violento asalto en la Curva de Chávez dejó a un jóven en estado crítico

En un acto de violencia extrema, dos jóvenes fueron brutalmente atacados por una patota en la Curva de Chávez, Florencio Varela, en las primeras horas del sábado pasado , al resistirse a un asalto. Una de las víctimas, identificada por los voceros policiales como Omar Gordillo, permanece internado y se encuentra en un estado crítico de salud.

Gordillo, se encuentra intubado y luchando por su vida en el hospital Mi Pueblo de Florencio Varela. Según el parte médico sufre heridas extremadamente graves como resultado del brutal asalto. Sus dos piernas están fracturadas, y se encuentra a la espera de una intervención quirúrgica urgente. Además, presenta una mano quebrada y los dos pulmones perforados.

Dos detenidos tras la investigación del Servicio de Calle de la Comisaría Primera

La investigación del Servicio de Calle de la comisaría primera de Florencio Varela arrojó avances significativos en el caso. Gracias a su diligente trabajo, se logró la detención de seis sospechosos vinculados al brutal ataque con intenciones de robo. El procedimiento se realizó en las últimas horas del martes en la populosa barriada.

Según se pudo establecer en la investigación policial, el sábado por la madrugada un grupo de aproximadamente seis individuos, entre los cuales Gordillo pudo identificar a dos de ellos y su hermano, los emboscaron. Armados con palos, exigieron la entrega de sus pertenencias. A pesar de la resistencia de las víctimas, los agresores los golpearon con brutalidad, despojándolos de sus pertenencias. Entre los objetos robados se encontraba una mochila azul que contenía una billetera marrón con documentos de identificación y un teléfono celular marca Samsung, modelo A2, de color gris oscuro.

Así quedó la víctima del violento asalto.

La rápida reacción del compañero de Gordillo evitó un desenlace aún más trágico. Logró escapar y buscar ayuda mientras los agresores continuaban su brutal ataque contra Gordillo, quien quedó tendido en el suelo, gravemente herido. Finalmente, fue trasladado al hospital local donde recibió atención médica de urgencia, incluyendo múltiples puntos de sutura.