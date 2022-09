Violación grupal de Varela: fiscal solicitó 16 años para el último vinculado con el abuso en barrio Santa Rosa

Por Romina Martinez Parfeniuk*

Pasado el mediodía de ayer, en la sala de audiencias del Tribunal Oral 1 de Villa Vatteone, se llevó adelante la audiencia de cesura de pena. De la misma participaron el fiscal Dino Maistriuk; la particular damnificada Dra. María Elena Colombo y el defensor oficial Daniel González Stier junto a su defendido Enzo González.

En ese marco, el representante del Ministerio Publico Fiscal solicitó una pena de 16 años para el condenado como “coautor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas ( art. 119, párrafo 1º, 2º y 3º; 4º inc. D; 55 CP).

Lo planteado por la fiscalía fue adherida por la Dra Colombo, quien en el debate por Jurados había planteado la figura del Abogado del Niño para cuidar los derechos de la víctima- Victoria- que tenía 17 años cuando sufrió el abuso sexual grupal que le produjo distintos traumas y trastornos en su vida.

El defensor oficial González Stier hizo declarar a la pareja y a la hermana del ahora condenado, quienes relataron acerca de la convivencia de Enzo, su trabajo y lo que les produjo que fuera vinculado a la causa Mateluna.

La hermana del detenido relató que “toda la familia se rompió porque a mi hermano lo vincularon con esta causa. Crearon un perfil de Facebook donde pusieron nuestro domicilio y el rostro de mi hijo y sobrino con Enzo. Esto hizo que debiéramos vender la casa por el acoso que recibimos de la gente. Esto arruinó a mi familia”.

Por último, al igual que en la noche del martes Enzo González declaró acerca de su detención en distintas dependencias policiales, los maltratos que habría sufrido y exclamó “Sufrí daño psicológico, me vivían golpeando. No pude ver a mi hijo. Mi mamá me rechazo por todos los dichos. Me quedé solo. Esto es irreparable… No creo merecer esto”.

En su cierre, el defensor del condenado remarcó que su defendido no propició agresiones físicas. No está acreditado. A Enzo se lo tienen como coautor de abuso sexual pero no hay ADN de él”.

Asimismo, solicitó un monto mínimo de la pena, dado a que su antecedente laboral narrado por su concubina demostraría que “Enzo estuvo detenido y luego de allí trabaja, formó una familia y está resocializado”.

Además, el letrado realizó la reserva del veredicto del Juicio por Jurado para hacer su presentación ante Casación.

Por último, el juez Dr. Raul Sequeiros dispuso para este viernes al mediodía, notificar a las partes el monto de la pena que recibirá González, el cual ya se le solicitó cupo en una Unidad Penitenciaria de la zona.

*periodista Diplomada en Criminalistica y Criminología y Cs. Forenses.