Violación grupal de Santa Rosa: condenaron a 15 años de prisión a Enzo González, último vinculado en el abuso.

Por Romina Martinez Parfeniuk

En ka mañana del viernes 19 de septiembre, el Dr. Raul Sequeiros , juez del Tribuna Oral en lo Criminal Nº 1 de Florencio Varela notificó la condena de 15 años de prisión para Enzo González como “coautor penalmente responsable de delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la partición de dos o mas personas”, hecho cometido entre los días 29 y 30 de marzo de 2019 en Florencio Varela, en perjuicio de la libertad e integridad sexual de Caterina Victoria Mateluna. Recordemos que en la madrugada del miercoles 14, lo había declarado culpable un jurado popular.

Para el magistrado, quedó acreditada su participación en los hechos denunciado por Mateluna en 2019, y por ello le impuso a González de 22 años, la pena de quince (15) años de prisión, accesorias legales y costas, ello por considerarlo coautor penalmente responsable de delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la partición de dos o mas personas, hecho cometido entre los días 29 y 30 de marzo de 2019 en Florencio Varela, en perjuicio de la libertad e integridad sexual de Caterina Victoria Mateluna.Rigen los artículos 18 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional; Convención “Belem do Pará”; 168 y 171 de la Constitución Provincial; 5, 12, 29 inciso 3°, 40, 41, 45 y 119 párrafo primero, segundo, tercero y cuarto inciso d) del Código Penal y 1°, 3, 106, 210, 372, 373 y 375 y 375 bis y concordantes del Código Procesal Penal.

Las partes – fiscal Dino Maistruk, particular damificada Dra Maria Elena Colombo y defensor oficial Daniel Gonzalez Stier fueron notificados esa mañana.

En tanto,el ahora condenado recibió el monto de pena que deberá purgar en una de las Unidades del Complejo Penitenciario de Florencio Varela.

En el juicio por jurado que comenzó el 12 de septiembre y finalizó pasadas la 1 de la madrugada del 14, Victoria Mateluna declaró ante los jurados – 12 titulares y 6 suplente- lo vivido aquella noche del 29 y la madrugada del 30 de marzo de 2019 cuando asistió a una “juntada” y fue violada por casi una docena de hombres.

“No voy a denunciar a nadie que no haya visto. A Enzo lo denuncié por qué lo vi en la habitación. No estoy acá para involucrar a gente que no estuvo” fue alguna de sus frases.

El ahora condenado asegura ser inocente

Tanto en el juicio por jurados como en la audiencia de cesura, el ahora condenado a 15 años fue firme en sus expresiones “Soy inocente porqué tengo que ir a la cárcel. No hay nada en mi contra, no hay ADN. Por culpa de esta causa perdí toda mi familia, no puedo ver a mi hijo, perdí todo”.

El caso

A nivel nacional se conoció el abuso sexual grupal del cual fue víctima Victoria Mateluna, quien al momento del hecho -29/30 de marzo de 2019- era menor de edad y había asistido a una fiesta “previa” junto a varios conocidos y otras chicas del barrio. Allí, la joven (17) que vivía en un estado de vulnerabilidad extrema denunció haber sido intoxicada y violada por once varones a quienes identificó y a diez de ellos y la justicia los condenó a penas que van de los 16 a los 15 años de prisión en diciembre del 2021.