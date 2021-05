Video: Tremendo accidente en Thevenet, viajaba en moto, se le cruzó un auto y salió volando

Una ambulancia del SAME trasladó al herido, con una pierna rota, mientras que la Policía Local comenzó las investigaciones pertinentes.

No fue tragedia de milagro. Un tremendo accidente ocurrió en la avenida Thevenet de Florencio Varel a: viajaba en moto, se le cruzó un auto y salió volando. El hecho ocurrió el fin de semana y quedó registrado por las cámaras de seguridad.

