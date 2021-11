Viajes de egresados: se suman más casos y posibles estafas de empresa a estudiantes de escuelas de Quilmes

Se suman más casos a los informados por Data Judicial sobre padres de alumnos de escuelas secundarias que se encuentran a la espera y sin definiciones por parte de una empresa de viajes de turismo sobre viajes de fin de curso. En este caso son adultos damnificados que contrataron los servicios para sus hijos/as que se graduaron en 2020 del Quilmes High School.»Al igual que a otros padres vemos como muchos se van ahora y a nuestros hijos que tenían el servicio contratado en 2020 no se lleva adelante. No nos dan respuesta», dijo a este medio Marcela, una de las madres de un estudiante del QHS. Son alrededor de 15 padres que no quieren el viaje y expresaron a consultas de este medio que no entregan el dinero; vale remarcar la depreciación de la moneda producto de la inflación: «nos quedamos sin nada», expresó uno de los padres a Data Judicial. Los padres denuncian que hay cierta especulación por parte de la empresa Travel Rock para poder arribar a una solución conveniente a sus intereses. “La especulación es que quieren que los chicos se cansen y nos devuelvan el dinero. Pero nosotros queremos el viaje”, sentenció. La oferta de devolución de dinero consta de dos cuotas y de un valor con un 25% de descuento. Esto corresponde por la ley, lo que vendría a ser un 75% del valor del viaje que se pagó en su momento y en cuotas. Le estarían devolviendo un poco menos de 40 mil pesos. Los padres son conscientes de la maniobra y no tienen miedo en llegar hasta las últimas consecuencias para persistir en el reclamo. Ya enviaron cartas a documento y siguen a la espera. Estos casos se suman a los de damnificados de la EETRQ N° 7 y otros que se han comunicado con este medio.

Relacionado