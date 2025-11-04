Vecinos denuncian el abandono del predio de la estación Bosques

Un lector de Infosur envió imágenes y una carta donde expone el deterioro del histórico predio ferroviario en Bosques. Denuncia falta de mantenimiento, inseguridad y un “Estado municipal ausente”.

El predio de la estación Bosques, en Florencio Varela, fue concebido hace quince años como un espacio verde para la comunidad. En aquel entonces, la obra demandó una inversión cercana a los 8 millones de pesos del Estado Nacional, con el objetivo de crear un punto de encuentro y recreación junto a las vías del ferrocarril. Hoy, ese lugar está cubierto por maleza, basura y abandono.

“Fue realizado hace aproximadamente quince años, y nunca se logró su puesta en valor”, escribió Adrián Andrés Capurro, vecino del barrio, en una carta enviada a Infosur Diario. Su mensaje llegó acompañado de fotografías que retratan el estado deplorable del espacio: bancos rotos, juegos oxidados, árboles caídos y sectores tomados por una feria informal que, según denuncian, funciona sin control los miércoles y sábados.

“Es un descontrol. Se puede acceder a cualquier tipo de mercadería, de la lícita y de la otra. Hay expendio de comidas y bebidas alcohólicas sin control, y muchas veces se generan actos de violencia”, describe el vecino.

El predio está bajo jurisdicción del Estado Nacional, pero Capurro señala que, a diferencia de lo que ocurre en distritos vecinos como Avellaneda, Quilmes, Berazategui o Almirante Brown, el Municipio de Florencio Varela no interviene en su mantenimiento. “En otros lugares, el Estado Municipal cuida y protege estos espacios; acá, la desidia y la apatía son manifiestas”, agrega.

El vecino sostiene que la falta de atención no es reciente. Asegura haber enviado cuatro notas oficiales solicitando la recuperación del predio, sin obtener respuesta.

Una ciudad que pide ser escuchada

Bosques fue declarada ciudad por ley provincial en 1996, pero los reclamos vecinales advierten que no cuenta con servicios básicos ni infraestructura: no hay sucursales bancarias, correo postal ni forestación adecuada. “Este lugar podría ser un pequeño Ranelagh, pero es un espacio de abandono, mugre y olvido donde el Estado Municipal está ausente”, afirma Capurro.

En el terreno aún pueden verse restos de juegos infantiles, senderos destruidos y árboles convertidos en refugio de delincuentes. “Solo los predios del casco céntrico son cuidados. En los barrios, no”, concluye el vecino en su mensaje, que refleja una demanda recurrente de los varelenses por una mirada más equitativa del territorio.