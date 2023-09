Varela:Tribunal 2 condenó a 5 años de prisión al conductor que atropelló y mató a Michel Villanova

Por Romina M Parfeniuk

En el mediodía del 5 de septiembre, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de Florencio Varela dictó veredicto condenatorio a Víctor Falcón, el conductor de la camioneta Toro Freedom que atropelló y mató instantáneamente el 19 de febrero de 2022 a más de 120 km por hora a Michel Villanova cuando este cruzaba la Ruta 36 y su intersección con calle La Esmeralda con su moto.

Los magistrados Zurzolo Suárez, González Aguirre y Stremel encontraron culpable a Falcón y lo condenaron a una pena de 5 años de prisión e inhabilitación especial por 10 años para conducción de vehículo automotor.

El veredicto describe que el conductor de la camioneta Toro Freedom deberá cumplir una condena “por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo agravado por conducción imprudente, negligente y antirreglamentario de un vehículo automotor, por conducir en exceso de velocidad de más de 30 kilómetros por encima de la velocidad permitida para circular, por violación de señalización de semáforos en perjuicio de Paulo Michel Villanova el 19 de febrero de 2022”.

En la resolución que tendrá sus fundamentos el 18 del corriente mes, el TOC Nº 2 por mayoría ordenó “mantener la morigeración de prisión preventiva” y “decomisar la camioneta Toro Freedom”.

Enojo de familiares de Villanova

Luego de conocerse el fallo de la justicia algunos familiares de Michel se mostraron en desacuerdo con el monto de la pena dada a Falcón. “Nos sentimos defraudados. Queremos que Falcón vaya a una cárcel, no que siga cómodamente en su casa mientras nosotros seguimos llorando a Michel” expresó Santiago Olivera, tío de la víctima.