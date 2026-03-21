Varela: viajar sin la línea 148 ya es una caos

Sin la línea 148, miles de vecinos enfrentan demoras, filas interminables y la incertidumbre diaria de no saber si van a llegar

Son las seis de la mañana y todavía está oscuro en Florencio Varela. En la parada de la estación, el silencio dura poco. A los pocos minutos empiezan a llegar los primeros vecinos, algunos con mate en mano, otros con la mirada perdida. Todos con la misma preocupación: cómo viajar sin la línea 148.

Desde la caída de El Nuevo Halcón, la escena se repite cada día en distintos puntos del distrito. Filas que crecen rápido, colectivos que pasan llenos y gente que se queda esperando. La paciencia, dicen, ya se terminó.

“Antes tardaba una hora. Ahora no sé cuándo llego”, cuenta Norma, empleada doméstica, mientras mira el celular como si ahí fuera a aparecer la solución. Salió media hora antes que de costumbre, pero igual sabe qu