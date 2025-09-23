Varela TeVe: estudiantes y la experiencia de ser periodistas en vivo

Florencio Varela volvió a ser escenario de una experiencia educativa innovadora. En los estudios municipales del barrio Villa Susana, alumnos y alumnas de 6º año de la Escuela Secundaria Nº61 de El Rocío protagonizaron la grabación de un programa audiovisual en el marco de Varela TeVe, la propuesta interactiva de comunicación impulsada por el Municipio.

El clima en el set se mezclaba entre la adrenalina de los nervios y la emoción de estar frente a las cámaras. No fue un ensayo cualquiera: los jóvenes pusieron a prueba su olfato periodístico entrevistando al intendente Andrés Watson.

Durante la charla, el mandatario local destacó “el gran potencial de las juventudes no solo al buscar sino encontrar su pasión e indagar en su futuro y tener la potestad de elegir”.

Una práctica que inspira carreras futuras

La subsecretaria de Prensa y Comunicación, Noelia Piñeiro, resaltó que estos espacios profesionalizantes son parte de una política educativa local pensada para que “los pibes y las pibas varelenses tengan su lugar de formación en el distrito”.

La docente Mariana Márquez, a cargo del curso de Comunicación Social, celebró la oportunidad: “Fue una chance única para que el alumnado viviera en carne propia la dinámica de una grabación. Agradezco el acompañamiento de los talleristas que guiaron cada paso”.

Estudiantes de la Secundaria Nº61 entrevistan al intendente Andrés Watson en Varela TeVe, experiencia de comunicación en Florencio Varela.

Voces estudiantiles: de la dirección a la cámara

El detrás de escena también fue parte de la experiencia. Martina Vázquez se desempeñó como directora de arte y asistente de dirección. “La presencia del Intendente generó mucha emoción. Después de esto, siento la inquietud de estudiar una carrera vinculada al periodismo”, confesó.

Ignacio Merino, otro de los protagonistas, aseguró: “Fue una propuesta muy entretenida donde también aprendimos a trabajar en equipo”.

Por su parte, Matías Rincón, encargado de operar como camarógrafo, definió la jornada como “una alternativa interesante que incentiva a seguir carreras afines”.

Un semillero de comunicadores en Varela

Con la grabación finalizada, la sensación fue unánime: haber vivido un adelanto de lo que podría convertirse en su futuro profesional. Varela TeVe se consolida así como un semillero donde la comunicación y la educación se encuentran para inspirar vocaciones en la comunidad estudiantil varelense.