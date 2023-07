Varela:  se conoce el veredicto contra el ciudadano dominicano por la muerte de su pareja y compatriota

El Tribunal Oral en lo Criminal N 1 de Florencio Varela dará a conocer este mediodía el veredicto contra el ciudadano dominicano Antonio De la Cruz por el asesinato de su concubina y compatriota Francisca «Jaquelin» Aquino Tejeda, cuyo cuerpo seccionado fue hallado entre el 22 y 23 de diciembre de 2019 en un gran baldío del barrio Villa Argentina de Florencio Varela.



En el juicio que se llevó adelante el pasado jueves en la sala A del primer piso del edificio de Penales de Quilmes, los magistrados Dr. Moya Panicello, Márquez (subrogante) y Fariña (por licencia de jueza Butiérrez) escucharon a los testigos de la fiscalía y de la defensa.

Alegato



En sus alegatos para el fiscal Dino Maistruk quedó acreditado que el encartado Antonio De la Cruz dio muerte a su concubina en la habitación que alquilaban en barrio Villa Argentina y descartó el cuerpo de Jaquelin» Aquino Tejeda desmembrado en el baldío de calle 534 entre 519 y 523 de barrio Villa Argentina.

Maistruk fundamentó su alegato con las declaraciones de las amigas y compañeras del bar de Constitución en el que trabajaba la víctima: el temor que le tenía Jaquelin a su pareja, una pelea entre ambos previa a su desaparición y las distintas acciones que realizaron a partir del 6 de diciembre de 2019 cuando Aquino empezó a ser buscada al no ir a su trabajo, como pegar carteles en zona CABA, estaciones de tren y la localidad de KM 26, barrio Villa Argentina, San Nicolás y Varela.

También, el representante del Ministerio Publico Fiscal subrayó la declaración del médico que realizó la autopsia a los restos de Aquino Tejeda que describió que “ los cortes para desmembrar el cuerpo fueron realizados con un elemento que no fue cortado con un elemento filoso… el cuerpo no contaba con huesos rotos sino diseccionados…los cortes en el cuello, piernas se habrían realizado con un elemento cortante estilo serrucho, no filoso».

Y fue contundente el fiscal a afirmar que en la habitación que alquilaban Aquino Tejeda y De la Cruz se encontraron “un colchón una frazada y una zapatilla eléctrica, una bolsa de residuo similar a la encontrada con el cuerpo con olor nauseabundo, todas con manchas de sangre que según el informe científico correspondían a sangre humana y en las pericias genéticas el ADN se documentó como el de la víctima”.

A su turno, la Defensa Oficial de Antonio De la Cruz a cargo de la Dra. Mariana Yeregui, descartó que su defendido sea autor de la muerte de Aquino Tejeda basó su pedido en que el cuadro probatorio no se ha modificado ni en la investigación penal preparatoria, ni en el debate.

Pedido de penas

Para el fiscal Dino Maistruk quedó acreditado que asesinó a su pareja en un contexto de violencia de género, consideró como agravante la extrema violencia que utilizó para dar muerte a Jaquelin y luego descartar su cuerpo , por ello solicitó una condena a prisión perpetua por el delito de contra una mujer mediante violencia de género, .

En tanto, la defensa de De la Cruz reclamó su absolución al considerar que “no hay pruebas que vinculen a mí defendido con la muerte de Jaquelin”.

El caso



https://infosurdiario.com.ar/descuartizada-de-varela-indagaran-al-marido-de-francisca-aquino-en-su-casa-encontraron-ropas-de-la-fallecida-con-manchas-de-sangre/

Conertura Romina Martinez Parfeniuk





Por Romina Martinez Parfeniuk