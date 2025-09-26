Varela Sangra: el triple crimen narco contado por Infosur

Varela Sangra: horror y violencia sin freno en el Conurbano

Tres nuevos nombres se escriben con sangre en la historia negra de Florencio Varela: Morena Verri, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez. Su asesinato, documentado en la edición impresa de Infosur, muestra la brutalidad del narcotráfico y la vulnerabilidad de un distrito donde la justicia llega tarde.

La casa del horror por dentro

Paredes manchadas, juguetes rotos y un muñeco de trapo tamaño adulto. Así era la vivienda del barrio Mayol donde fueron torturadas y asesinadas las jóvenes. La escena de tortura fue transmitida en vivo en un grupo cerrado de Instagram, revelando el nivel de sadismo de la banda.

El fuego que quemó la camioneta

La Chevrolet Tracker utilizada por los asesinos se transformó en una bola de fuego en la madrugada y fue retirada por la Guardia Comunal como si fuera un vehículo abandonado. La evidencia desapareció, pero el horror quedó intacto.

Secretaría de Seguridad acéfala en el peor momento

El Secretario de Seguridad de Florencio Varela estaba ausente por enfermedad, dejando al área sin conducción justo cuando el distrito vivía el crimen más brutal de su historia.

Pequeño J y la banda narco

La investigación revela a “Pequeño J”, un joven de 23 años, líder de la banda que extendió su violencia desde Capital hacia el Conurbano. Entre los detenidos, cuatro son vecinos de Varela, mostrando la infiltración local del crimen organizado.

Velorio y conmoción social

En San Justo, familiares y vecinos velaron a Brenda y Morena a cajón cerrado, mientras la comunidad lloraba y pedía justicia. La madre de Brenda con su hijo de un año en brazos se convirtió en el símbolo del dolor que atraviesa el distrito.

Leé la cobertura completa en la edición impresa de Infosur

Todos los detalles del crimen, los rostros de los detenidos y la cronología completa están disponibles en flipbook de Infosur. Hojéalo página por página y reviví la edición impresa online