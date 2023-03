Varela: repartidores reclamaron más seguridad

Un grupo de repartidores se congregaron en el mediodía de ayer para reclamarle a las autoridades municipales de Florencio Varela mayor presencia de fuerzas de seguridad en las calles del distrito. “Estamos cansado de reuniones donde nos hablan de que en las estadísticas estamos mejor que La Matanza. Invitamos a los políticos a que salgan de sus oficinas y vean cómo nos tenemos que cuidar para que no nos asalten, roben las motos o nos maten” denunciaron.

“Tuvimos la muerte de Danilo en Quilmes hace un mes y en enero asesinaron a Santiago Muller” contó Enzo Ottonello uno de los más de cien repartidores que se congregaron de forma sorpresiva el jueves al mediodía en calle 25 de mayo entre Maipú y Chacabuco. “Estamos cansados de que nos quieran calmar haciendo reuniones que no sirven para nada. Estamos trabajando todos los días con miedo a que nos pase algo ya que en Varela no vemos policías cuidándonos en las calles” resaltó el joven.

Un grupo de repartidores reclamaron más seguridad.

Acerca de la movilización aclaró “Somos unos 200 repartidores que nos cuidamos entre si en un grupo. Nos vamos alertando ante situaciones sospechosas y hasta nos acompañamos entre todos para ir a buscar las motos cuando nos las roban”.

El repartidor destacó que gracias al trabajo de deliverys se alimentan más de 200 familias en Varela y cientos de comerciantes. “En pandemia gracias a nuestro trabajo los comerciantes pudieron vender sus productos y hoy seguimos siendo importantes para la economía de Florencio Varela. Lamentablemente nos vienen chamuyando con reuniones en las que no surge nada” dijo.

Repartidores denunciario reuniones sin respuestas

“En la última reunión nos atendió un secretario de la municipalidad que nos salió diciendo que sus estadísticas en Varela estamos mejor que en La Matanza. Eso lo dicen desde un sillón en sus oficinas, pero nosotros todas las noches esquivamos que nos asalten o que nos peguen un tiro. No podemos seguir viviendo así…” relató Ottonello.

Asimismo, el repartidor junto a otros trabajadores de delivery fue contundente “En Florencio Varela no vemos policías, ni patrulleros recorriendo la localidad. Si no denunciamos lo que nos está pasando, vamos a tener más compañeros asaltados, sin sus herramientas de trabajo” y sentenció “ En los últimos días tuvimos que salir a auxiliar a un compañero que le dispararon dos veces y por suerte salvó su vida. Queremos más seguridad y no tener que volver a manifestarnos cuando maten a otro compañero” .