Varela refuerza la Seguridad con 10 nuevos patrulleros

En un nuevo paso en la lucha contra el delito en el distrito, el jefe comunal de Florencio Varela, Andrés Watson, recibió diez patrulleros destinados a fortalecer la seguridad en la zona. La iniciativa fue presentada oficialmente durante el lanzamiento de la Fuerza de Aproximación Barrial encabezado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en las instalaciones de la Escuela Policial “Juan Vucetich”.

Watson no tardó en elogiar la determinación política de la máxima autoridad provincial para emprender iniciativas que buscan proporcionar mayor tranquilidad a los vecinos y vecinas del distrito. «Mediante una labor coordinada, hemos incorporado cinco automóviles y cinco camionetas, expandiendo nuestra flota a un total de cien patrulleros», resaltó el Alcalde.

La Seguridad en Florencio Varela

El mandatario local también repasó otras implementadas para reforzar la seguridad en la zona, incluyendo la instalación de la primera institución destinada a capacitar a agentes de seguridad locales y la puesta en marcha del innovador sistema de detección de vehículos robados conocido como el ‘Anillo Digital. ‘.

El gobernador Kicillof, por su parte, enfatizó el apoyo fundamental brindado por los intendentes e intendentas en el despliegue de las dieciséis bases establecidas en el Gran Buenos Aires, con una fuerza de más de ocho mil hombres y mujeres. Estos agentes son conocedores de las particularidades de sus respectivos barrios y han establecido una interacción constante con la ciudadanía.

Recordando el sombrío panorama encontrado al inicio de su gestión en 2019, Kicillof destacó la magnitud del desafío al heredar 790 móviles inutilizados para atender las 1100 cuadrículas de la región. «Hoy entregamos 325 vehículos de última generación, renovando por completo nuestro parque automotor», afirmó el gobernador. Además, recordó la situación de chalecos antibalas vencidos y efectivos con salarios insuficientes durante la administración anterior.

El intendente Watson recibe los patrulleros para reforzar la Seguridad en Varela.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, subrayó la concreción de una estrategia de largo plazo que incluyó una inversión significativa en tecnología, la adquisición de vehículos y la formación del personal. En este sentido, elogió el desarrollo de un entrenamiento especializado para los agentes, lo que ha generado un cambio de paradigma en la forma en que se relacionan con la comunidad.

La incorporación de estos diez nuevos móviles representa un avance crucial en el fortalecimiento de la seguridad en Florencio Varela, evidenciando un compromiso conjunto entre las autoridades locales y provinciales para garantizar la tranquilidad y el bienestar de la comunidad. Este paso significativo sienta las bases para un futuro más seguro y prometedor en el distrito.