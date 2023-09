Varela: piden 9 años de prisión para el  conductor de la camioneta que atropelló y mató a Michel Villanova

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de Florencio Varela, escuchó días atrás los alegatos de la fiscalía y la defensa en el juicio a Víctor Agustín Falcón, conductor la camioneta Fiat Toro Freedom, color bordo que en la tarde del 19 de febrero de 2022 atropelló a altísima velocidad a Michel Villanova (19) cuando cruzaba la Ruta Provincial 36 y su intersección con calle La Esmeralda a metros de los barrios Presidente Perón y Las Margaritas.

Antes de la segunda audiencia el tribunal junto a las partes realizó una inspección ocular en la Ruta 36 entre las intersecciones de calle Lujan/ Patagones. También, se acercaron al sitio donde se produjo el accidente donde perdió la vida Villanova Ruta 36 y calle La Esmeralda. Allí, se visualizó la circulación vehicular de ingreso a la arteria provincial y el funcionamiento de los semáforos.

Recordemos que la inspección ocular fue solicitada por la fiscalía, el particular damnificado y los defensores del encartado luego de que en la audiencia del lunes 28 de agosto se visualizaran en el debate los videos previos y del accidente.

Alegatos

En su alegato el fiscal Marcelo Selier resaltó el testimonio brindado por los testigos que declararon en la primera jornada del juicio donde “todos” resaltaron la alta velocidad en la que circulaba Falcón. “Circulaba al doble del máximo permitido a 128 km por hora en una Ruta, cuando la máxima es 40” describió el representante del Ministerio Publico Fiscal.

Aclaró Selier “Los testigo en esta sala establecieron que hay 4 semáforo, todos tienen buen funcionamiento. Esa información se cotejó en la inspección ocular que se realizó en la zona del siniestro vial”.

Además fue contundente al manifestar “Falcón no hizo advertencia de juego de luces, no realizó ninguna advertencia sonoras, tampoco intento desacelera” y solicitar “una pena de 9 años y 10 de inhabilitación más el decomiso del rodado por el delito de homicidio simple Por otro lado, adicionó a su pedido que de ser condenado al imputado se le revoque el arresto domiciliario. “Con independencia de los hechos, lo cierto es que existe solvencia económica: 4 abogados, peritos de parte, controles médicos en sitios de alta calidad… y peligro de fuga” resaltó.

A su turno, los particulares damnificado Dres. Sergio Mindel y Sergio Carrizo en sus alegatos abogaron que la conducción de Falcón fue con “parámetros de velocidad desmesurado, lo que excede al dolo eventual, tarde o temprano iba a suceder algo”. Precisaron “No hay evidencia, ni vestigio de su participación para evitar lo que pasó” y solicitaron al Tribunal la condena a Falcón de “13 años de prisión, más inhabilitación de 10 años por el delito de un dolo directo”.

En tanto, los defensores de Falcón Doctores Giselle Rodríguez y Adrián Rodríguez objetaron en su alegato los pedidos de la fiscalía y del particular damnificado. Además indicaron que el hecho se produjo en “una zona anormal de circulación sin señalización…Encontramos modificaciones en el semáforo que debía ver Falcón…No sé realizó pericia en ese semáforo”. También, la defensa objetó a los testigos de la fiscalía.

En su presentación resaltaron que su defendido “no tuvo intención de matar… no salió a matar, por ello el dolo no existió”. Al final de su alegato solicitaron la libre absolución de Falcón y remarcaron que de ser encontrado culpable se le imponga subsidiariamente una mínima pena y que no se le revoque la domiciliaria ya que “siempre estuvo a derecho”.

Veredicto

Los jueces Santiago Zurzolo Suárez, Natalia González Aguirre y Fabio Stremel informaron que darán un adelanto de veredicto el próximo martes 5 de septiembre a las 12 hs., con presencia del imputado y la madre de la víctima. Esta última disposición fue tomada por el presidente del tribunal, dado a que se produjeron dentro de la sala de audiencias algunas incidencias durante las dos jornadas de debate.

El hecho

Entre 17.25 y 17.30 hs del 19 de febrero de 2022, Paulo Michel de 20 años, en su moto Mondial 110, cruzaba la Ruta 36 hacia el barrio Las Margaritas (de oeste a este), por el semáforo de la entrada al barrio Pte Perón – Pepsi- cuando la camioneta Fiat Toro Freedom, color bordo, Víctor Agustín Falcón de 19 años que venía según las pericias a 128.1 km/h por la arteria provincial lo embistió causándole la muerte de forma instantánea.





Por Romina M Parfeniuk