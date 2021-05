Varela pasó la barrera de los 800 muertos por Covid

Up Next

Gollan destacó que “si la vacuna la reciben todos los ciudadanos ponemos la economía en marcha, mírenlo por (el lado) económico, si no quieren verlo desde lo humanitario”.

“No se entiende que cuando hay una pandemia como esta, que sucede una vez cada cien años, no se piense en terminar cuanto antes la pandemia porque lo que puede ganar un laboratorio (que concentre una patente) no es nada con lo que ganaría de poner en marcha la economía mundial”, expresó.

El gobernador, en declaraciones al Canal C5N, afirmó: “Hay una parte que no entiendo, que es que si alguien piensa comprar vacuna sólo para su distrito. Nosotros no lo hicimos”.

“Estuvimos trabajando desde el mes de junio del año pasado, ni bien se supo que había empresas y laboratorios que terminaban vacunas, que las estaban probando. Salimos a buscarlas, hablamos con todos los proveedores, no importa la nacionalidad. Hablamos con proveedores de China, de Rusia, de EEUU, de Europa y lo que fuimos consiguiendo se lo fuimos aportando al Gobierno Nacional”, detalló.

“El que quiere ayudar a buscar vacunas no necesita Ley, no necesita impulso, ninguna ayuda ni ninguna autorización” y ” si las consigue, como corresponde se las da al Gobierno nacional para que las distribuya entre todos los y las argentinas”, afirmó Kicillof.

SAME 107: Emergencias médicas

Realizar un frecuente lavado de manos con jabón; toser o estornudar sobre el pliegue del codo; no llevar las manos a la cara; ventilar los ambientes tanto en el hogar como en el lugar de trabajo; desinfectar objetos de uso cotidiano; no automedicarse; y utilizar alcohol en gel para desinfección de manos.

En tanto, la secretaría de Salud municipal exhortó a la ciudadanía varelense a cumplir con todas las disposiciones sanitarias preventivas, esenciales e imprescindibles para evitar tanto la circulación como el contagio de Covid-19: respetar, de manera estricta, el distanciamiento físico entre personas de, por lo menos, dos metros; mantener ventilados los ambientes; no compartir utensilios; usar tapa boca-nariz; tener un frecuente lavado de manos; extremar los cuidados sobre quienes integran los grupos de riesgo; y avisar la menor presencia de síntomas de la enfermedad.

Continue Reading

Advertisement