Varela: otra fiesta clandestina desbaratada y casi 50 personas demoradas por violar las restricciones

En las últimas horas, fueron demoradas 49 personas por infringir las medidas dispuestas a favor de la salud pública en Florencio Varela, según informó la subsecretaría de Seguridad municipal. Las aprehensiones fueron realizadas a partir de los controles preventivos desarrollados en todo el distrito, con fuerzas de seguridad del Estado nacional, provincial y local. Es así que en Varela fue desbaratada otra fiesta clandestina y casi 50 personas fueron demoradas por violar las restricciones por coronavirus.

De esta manera, por no respetar el artículo 205 del código penal -sanciona a quienes no respetan las normas en la pandemia vigente- fueron aprehendidas 14 personas en la jurisdicción policial primera: once, en la segunda; dos, en la tercera; doce, en la cuarta; nueve, en la quinta; y una, en la sexta.

Además, fue secuestrado un vehículo; y también se iniciaron actuaciones, por resistencia a la autoridad (artículo 239 del código penal).

Desbarataron otra fiesta clandestina en Varela

Cabe destacar que durante los controles, la Policía informó que fue desbaratada una fiesta clandestina que se desarrollaba en una vivienda de avenida Illia en su intersección con la calle 25 de mayo.

Allí, fueron imputadas siete personas que fueron trasladadas a la seccional primera de Policía, a instancias del Juzgado Federal Nro. 1.

Participaron del procedimiento, agentes municipales de la Guardia Comunal, quienes detectaron la actividad ilegal, en detrimento de los cuidados para prevenir nuevos contagios de coronavirus.

También fueron denunciados por violar el artículo 205, las dos personas que se encontraban anoche robando cableado de la vía pública, en el cruce de las calles Espora y 802, de la localidad de Zeballos de este distrito.

Ambos imputados habían iniciado una fuga, tras el arribo de los móviles policiales al lugar donde se producía el saqueo.

Fueron interceptados y reducidos en la parada férrea, con trozos de cable y herramientas de corte. Fueron alojados en la sede policial de la jurisdicción, a disposición de la Justicia.

Otros demorados por violar las restricciones por coronavirus

Asimismo, se iniciaron actuaciones por infracción a lo dispuesto contra la pandemia a tres personas que participaban de una reunión social en Las Heras y Ayacucho, en la madrugada del sábado último.

Cabe destacar que la Guardia Comunal durante el fin de semana también intervino en el cumplimiento de las medidas, en plazas y espacios públicos.