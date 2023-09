Varela Matsuri: fiesta arraigada en la diversidad cultural

En un ambiente impregnado de tradición y respeto mutuo, el Intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, recorrió los pasillos de la Asociación Japonesa en Av. Eva Perón N°7215 durante la última edición de «Varela Matsuri«. En un discurso lleno de gratitud y reconocimiento, Watson elogió el profundo impacto que la comunidad nipona ha tenido en la historia del distrito.

«Desde el primer día en que los primeros inmigrantes pisaron estas tierras, comenzamos a tejer un vínculo sólido que nos comprometemos a fortalecer cada día», expresó el intendente, acompañado de su esposa Mariana Bruzzone, quien también participó activamente en la jornada.

El trabajo conjunto entre el Ejecutivo y la entidad organizadora quedó en evidencia, evidenciando un compromiso palpable con la ciudadanía. Watson con entusiasmo anunció la próxima realización de la icónica Fiesta de la Flor en este mismo recinto, programada para el 11 y 12 de noviembre.

Un Varela Matsuri a todo trapo

El embajador extraordinario plenipotenciario de Japón en Argentina – Yamauchi Hiroshi- consideró “gratificante asistir a una propuesta tan querida por los vecinos y las vecinas”.

El presidente del establecimiento anfitrión -Fernando Uehara- remarcó “el carácter solidario del evento: apostamos otra vez a la educación al aportar, con lo recaudado, instrumentos musicales y equipamiento deportivo a la Primaria Nº 20 ´República de Chile´”.

La directora en la escuela situada en La Esmeralda -Verónica Gini- agradeció a “Andrés por revalorizar las raíces de todas las culturas instaladas en el partido, a las autoridades de la institución, al igual que los y las concurrentes por pensar en la calidad de la enseñanza de nuestro alumnado”.

Andrés Watson en el Varela Matsuri

“Siempre me gustó venir, fue todo muy familiar. Probé un jugo de ananá típico bastante rico”, comentó el pequeño proveniente de Santa Rosa -Mirko García-. En tanto, la joven de Pista de Trote -Camila Calderón- contó: “Llegué con amigos y amigas. Observamos los puestos muy coloridos. Degustamos la comida que estaba buenísima”.

El cocinero del emprendimiento “Skulls Burgers” -Hernán Harberts- decidió “usar el atuendo de samurái, con la katana incluida, para tener un look acorde a la ocasión. Llamé la atención de varias personas, de tal forma que posaron en fotos conmigo”.

Los y las varelenses disfrutaron también de exhibiciones de karate, conciertos musicales, talleres de dibujos, entre otras atracciones artísticas.