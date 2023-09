Varela: la comuna respondió al reclamo de Ingeniero Allan

Tras la publicación del reclamo vecinal en Infosur respecto a la acumulación de residuos en la Diagonal Perito Moreno, la Municipalidad de Florencio Varela respondió con celeridad y determinación. En una gacetilla de prensa enviada a nuestra redacción, la Secretaría de Obras, Servicios Públicos, Ambiente y Planificación anunció una serie de medidas para abordar la problemática.

El día 14 de septiembre marcó el inicio de una ardua tarea de limpieza y recolección de los residuos acumulados en el barrio Ingeniero Allan, específicamente en la Diagonal Perito Moreno y la Colectora AU N° 2.

Además de la limpieza, la Municipalidad tiene previsto instalar señalética que prohíba el arrojo de residuos en la vía pública. Esta iniciativa busca no solo solucionar el problema actual, sino prevenir futuras acumulaciones de basura en el lugar.

La com,una de Varela responde al reclamo vecinal en Ingeniero Allan.

Una parte esencial del plan de acción incluye una jornada de difusión y concientización ambiental en el barrio Ingeniero Allan. El voluntariado ambiental se involucrará activamente en esta iniciativa, que tiene como objetivo educar y sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de mantener limpio y cuidado el entorno que todos comparten.

Los vecinos, que manifestaron su preocupación a través de la carta de lectores en Infosur, ahora ven materializado su reclamo en acciones concretas que apuntan a una mejora palpable en su entorno.

Esperamos que esta iniciativa sea el comienzo de una colaboración continua entre los ciudadanos y las autoridades locales, en pos de un Florencio Varela más limpio, saludable y habitable para todos sus residentes.