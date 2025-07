Varela: entraron al consultorio y robaron a los pacientes

El miedo entró por la puerta del consultorio en Varela

La escena parecía rutinaria en el consultorio odontológico de la esquina de Bocuzzi y Greinstein, en el barrio Zeballos de Florencio Varela. Era una tarde tranquila, tres pacientes aguardaban su turno, entre el zumbido del torno dental y el leve murmullo del televisor encendido.

Pero todo cambió en cuestión de segundos. Dos hombres armados irrumpieron en el lugar y con gritos secos exigieron que todos entregaran sus pertenencias. Querían plata y celulares. Y lo consiguieron. Así lo informaron fuentes confiables.

Un robo breve, pero con fuerte impacto

Los delincuentes actuaron rápido. Amenazaron con armas de fuego, hicieron tirar al piso a los pacientes y revisaron bolsos y mochilas. El odontólogo apenas tuvo tiempo de refugiarse en su gabinete mientras veía, impotente, cómo se desarrollaba el asalto.

Según pudo saber Infosur, los ladrones escaparon a pie por Greinstein en dirección a Ruta 36. Se llevaron dinero en efectivo y tres teléfonos celulares.

El consultorio no cuenta con cámaras de seguridad en su interior, pero los investigadores analizan imágenes de la zona para intentar reconstruir la huida.

La inseguridad, cada vez más cerca

Vecinos de la zona aseguraron a este medio que no es la primera vez que ocurre un hecho violento en las inmediaciones. “Estamos hartos. Ni en el dentista se puede estar tranquilo”, lamentó una mujer que vive a media cuadra del lugar.

El caso quedó en manos de la comisaría 1ra de Florencio Varela, y se trabaja con la fiscalía de turno para dar con los autores del hecho.

Mientras tanto, el consultorio reabrirá sus puertas esta semana, pero con miedo. Las víctimas, aún conmocionadas, pidieron que no se naturalice lo que les tocó vivir. “Es un robo más, sí, pero no debería pasar. Estábamos en un consultorio. No en una esquina a las tres de la mañana”, dijo uno de los pacientes, que prefirió no revelar su nombre.