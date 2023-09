Varela: cuándo cobran el bono los trabajadores municipales

En un gesto significativo hacia el reconocimiento y apoyo a los trabajadores municipales, el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, formalizó la entrega de un bono salarial extraordinario por un monto fijo de $60 mil, conforme al decreto 438/2023 emitido por el Ejecutivo Nacional. Esta iniciativa se llevó a cabo durante una reunión trascendental con el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Darío D´Aquino.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Durante el encuentro, se delineó un cronograma preciso para la distribución de esta asignación no remunerativa excepcional. El jueves 14 de septiembre, los empleados municipales recibirán la primera mitad de esta emisión, con un desembolso de $30 mil. Posteriormente, el martes 10 de octubre, se completará el monto total con la entrega de los $30 mil restantes.

Este acontecimiento marca la concreción de un anuncio previamente realizado por el actual ministro de Economía a nivel federal, Sergio Massa, en estrecha colaboración con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Esta iniciativa se materializó a través de la creación del Fondo Especial de Asignaciones Extraordinarias Salariales para Municipios.

El bono salarial extraordinario representa un respaldo tangible hacia los trabajadores municipales, reconociendo su trabajo esencial en el funcionamiento de la comunidad. Además, esta medida contribuirá de manera significativa al fortalecimiento de la economía local, brindando a las familias la posibilidad de afrontar los desafíos actuales con mayor estabilidad y seguridad financiera.

El intendente Andrés Watson destacó la importancia de esta evaluación como un gesto de agradecimiento y reconocimiento a la dedicación y esfuerzo de los trabajadores municipales. Asimismo, reafirmó su compromiso con el bienestar y desarrollo de la comunidad, subrayando la relevancia de esta medida en tiempos de adversidad económica.