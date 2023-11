Varela: comenzó el juicio a un vecino de Ingeniero Allan por el presunto abuso de una menor de edad

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de Florencio Varela comenzó a juzgar ayer a un hombre, vecino de la localidad de Ingeniero Allan denunciado por el presunto delito de abuso sexual de una niña cuando esta tenía 5 años de edad. En la primera audiencia, declararon vecinos del imputado quienes lo consideraron una buena persona y cargaron contra la madre de la víctima.

El fiscal Marcelo Selier en su alegato de apertura describió la denuncia realizada por Noelia B., y en la que la mujer relató ante las autoridades policiales el abuso sexual del cual habría sido víctima su hija en el año 2017 cuando compartía su casa con el encartado. A su turno, la defensora particular de Juan Carlos C., Macarena Sosa fue contundente al presenciarse en la inocencia de su ahijado procesal.

Por la fiscalía declararon la madre de la menor, Noelia que aseveró ante los jueces Dres. Natalia González Aguirre, Santiago Zurzolo Suárez y Fabio Stremel que «En 2017 me mudé a BS As me juste con C… El abuso sexualmente de mí hija. Ella no me dijo en el momento porque tenía miedo. Cuando cumplió 9 me lo contó, pero antes se lo digo a una vecina. Cuando me contó hice la denuncia y me llevaron a cuerpo médico donde dio positivo. Mi nena dijo que no me lo contó porque él le había dicho que si hablaba iba a matarme a mí a la hermanita y que tenía miedo”.

También, declaró por la fiscalía Graciela, la testigo refirió que la víctima le contó que le había sucedido. Además, se le tomó testimonio a la licenciada en psicología que se entrevistó con la menor que fue contundente al resaltar “en las entrevistas surgió que no estaba en condiciones de declarar en Cámara Gesell”.

Por último, se le tomó declaración a la perito del Cuerpo Médico de Florencio Varela que realizó en marzo de 2021 la revisión médica, el protocolo de delitos sexuales y el interrogatorio de la víctima, la facultativa fue clara al revelar que en su zona genital la menor presentaba “lesiones compatibles con lesión sexual de larga data”.



“Buen vecino”

Así fue el concepto manifestado por los testigos presentados por la defensa de Juan Carlos C. Si bien ninguno aseveró mantener una relación de amistad con el encartado, tampoco de compartir momentos de esparcimiento en la casa de éste; todos fueron concisos al describirlo como un hombre trabajador, al que conocían desde 2010/2011 cuando compró su terreno sobre la calle 1120 al 2300 de la localidad de Ingeniero Allan de Florencio Varela.

Por otro lado, los propietarios de viviendas linderas a Juan Carlos C., aclararon desconocer el vínculo que unía al encartado con la denunciante. “En vivía sólo, nunca le vimos pareja… A ella la vimos en 2017 y tiempo después a él le hacen la exclusión del hogar… él es un buen hombre” fueron algunas de las frases que expresaron los testigos presentados por la letrada Sosa.



Alegatos

Según se adelantó, el debate continuará este martes 7 de noviembre con los alegatos de las partes.

Romina M.Parfeniuk