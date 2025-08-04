Varela celebró la Pachamama con música, rituales y emoción

Florencio Varela vivió este domingo 3 de agosto una jornada cargada de mística, tradición y sentido comunitario. Fue en el marco de la 31° Fiesta de la Pachamama, una celebración ancestral de los pueblos originarios del Norte argentino y la región andina que volvió a reunir a cientos de vecinos y vecinas en el Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson.

El clima acompañó y la tierra, como en todo agosto, se volvió protagonista. Bajo un sol invernal cálido, el ritual de ofrendas —centro espiritual del encuentro— conmovió a los presentes. Los sahumos, la coca, los alimentos, el vino y las palabras de gratitud se depositaron en el hueco abierto al pie de un algarrobo, símbolo vivo de la conexión con la naturaleza.

«Una fecha para honrar a nuestra Madre Tierra, a nuestras tradiciones argentinas, mediante el intercambio cultural con danzas y música autóctona«, expresó el intendente Andrés Watson, presente en el acto central junto al secretario de Relaciones Institucionales, Oscar Núñez.

No fue solo una ceremonia. Fue una verdadera fiesta popular, con sonidos de sikus, bombos y charangos, bailes típicos, comidas tradicionales y una energía que recordó que Florencio Varela también late con corazón andino.

“Hacía mucho que no participaba y hoy volví”, dijo emocionada Julieta, vecina del barrio La Capilla. “Es un ámbito donde recordamos nuestras raíces”.

Ayelén, de Lomas de Monteverde, llegó acompañada por amigos y familia: “Vine a agradecer y devolver energías. Es la cuarta vez que participo”, contó con una sonrisa.

Celia, de La Sirena, se enteró por redes sociales: “Mi hermana me invitó después de ver el anuncio de la Municipalidad. Me encanta que celebremos algo típico del Norte aquí en Varela, así la gente conoce más nuestras costumbres”.

Con más de tres décadas de historia, la Fiesta de la Pachamama en Florencio Varela se consolidó como un evento cultural y espiritual clave del calendario local, promoviendo identidad, pertenencia y respeto por la tierra en un distrito que, cada año, abraza con más fuerza sus raíces diversas.