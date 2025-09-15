Varela celebró la 30° edición del Matsuri

El intendente Andrés Watson encabezó la histórica fiesta japonesa en el predio de Av. Eva Perón. Hubo gastronomía, música y un emotivo reconocimiento a las comunidades que hicieron crecer el distrito.

Florencio Varela volvió a teñirse de rojo, blanco y tradición nipona. Este domingo, el predio de Av. Eva Perón al 7200 se convirtió en el epicentro de la 30° edición del Varela Matsuri, una fiesta que ya es marca registrada en el distrito y que convoca a miles de vecinos y vecinas cada año.

El intendente Andrés Watson acompañó la celebración y destacó “la oportunidad de honrar las tradiciones japonesas y los vínculos con el distrito”. En su discurso, remarcó el valor de los lazos comunitarios que “fortalecieron al partido” y felicitó a la organización por su compromiso con la educación: este año entregaron un equipo de sonido al Jardín N°4 de Santa Rosa.

La jornada contó con la presencia del consejero de la Embajada de Japón, Takeshi Nakashima, quien subrayó el rol del municipio en estas tres décadas de trabajo conjunto. “La festividad constituye un símbolo de amistad entre países”, aseguró, en un gesto que reafirma los puentes culturales entre Varela y la colectividad japonesa.

Por su parte, la flamante presidenta de la asociación anfitriona, Karen Yonashiro, expresó su emoción: “Es un orgullo enorme ejercer este cargo. La concurrencia y el respaldo continuo hacen que cada edición sea más grande”.

La fiesta no fue solo institucional: los testimonios de los vecinos también dejaron huella. Alma, del centro varelense, confesó: “Hacía mucho no venía, me había olvidado cómo era. La comida y la historia me atrajeron a regresar”. Axel, de Villa Vatteone, repitió la experiencia del año pasado porque quería “pasar un rato con amigos”. Mientras que Alan, de La Esmeralda, celebró que “la música y la gastronomía fueron lo mejor, es increíble poder disfrutar de la cultura del ‘Sol Naciente’ cerca de casa”.

El encuentro, que fusiona espectáculos artísticos, bailes típicos, exhibiciones y una tentadora propuesta gastronómica, volvió a posicionarse como uno de los eventos más esperados del calendario varelense.

Entre los funcionarios locales estuvieron la secretaria de Educación, Andrea Digiobani, y el responsable de Relaciones Institucionales, Oscar Núñez, acompañando a la comunidad japonesa que hace décadas eligió Varela como su lugar en el mundo.

Treinta años después de la primera edición, el Matsuri se reafirma como mucho más que una fiesta: es un puente de integración, una postal de convivencia y un recordatorio de que la diversidad cultural también es parte de la identidad varelense.