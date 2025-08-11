Menu
Vandalismo y robos en escuelas de Varela: se llevaron de todo

By: Redaccion

Florencio Varela amaneció otra vez este lunes con una noticia que golpea de lleno a la comunidad educativa. En un mismo fin de semana, dos escuelas del distrito fueron blanco de robos y vandalismo, dejando salones revueltos, candados rotos y un sentimiento de impotencia insoportobale entre docentes y vecinos. Además, de mucha bronca.

En Ingeniero Allan, la Escuela Primaria N°45, ubicada en las calles 1282 y 1213, sufrió el ingreso de delincuentes que, según fuentes vecinales, no solo sustrajeron elementos de valor, sino que además provocaron destrozos en el edificio. Las aulas quedaron revueltas y varias instalaciones dañadas, en un claro acto de vandalismo tan recurrente que da bronca. Y mucha.

El segundo hecho ocurrió en pleno centro varelense, en la Escuela N°2, situada entre las calles Sallares, Jujuy y Salta. Allí, los ladrones forzaron un candado para acceder al establecimiento y se llevaron computadoras, un microondas y todo lo que pudieron cargar antes de escapar. Además, provocaron destrozos.

“La sensación es de tristeza e impotencia. No solo se llevan cosas materiales, sino que afectan el trabajo diario con los chicos”, expresó un docente que prefirió no ser identificado. Porque, según parece, al sentimiento de impontencia se suma el miedo por los llamados del Consejo Escolar cada vez que se animan a comunicar algo a la prensa. Increíble pero real.

Vecinos y autoridades educativas coinciden en que se trata de un ataque directo a las instituciones que sostienen la educación pública en Varela. La policía trabaja para identificar a los autores de ambos hechos, mientras se evalúa el alcance de las pérdidas.

“Le dieron con todo a las escuelas este fin de semana”, resumió un policía al ver los daños en ambos establecimientos.

Redaccion

