UOCRA: Qué le dijo Olmedo a la Justicia con una marcha multitudinaria de respaldo

Miles de trabajadores enrolados en el gremio de la construcción junto a sus familias se hicieron presentes -en la mañana del jueves- en las puertas de los Tribunales Penales de Quilmes – Yrigoyen 475-. Allí reclamaron por lo allanamientos que tuvieron lugar el pasado 11 del noviembre en distintas dependencias de la UOCRA seccional Quilmes, Florencio Varela y Berazategui. En ese marco, el ex titular del gremio Juan «Lagarto» Olmedo en rechazó a los procedimientos impulsados por el fiscal Jorge Saizar a los que consideró como “acto intimidatorio”.

“Hace 4 años que no estoy en el gremio. Sin embargo, sigo teniendo amigos. No soy más Secretario General de la seccional Quilmes, Florencio Varela y Berazategui de la UOCRA y ustedes han venido a acompañarnos de forma espontanea” comenzó expresándole a la multitud Juan Olmedo. Continuó aseverando que “A los dirigentes nos quieren tildar de todo, pero quiero decirle a la justicia que acá hay un hombre de trabajo”.

Dando la espalda al ingreso al edificio judicial, el varelense sobre los allanamientos sostuvo “Muchas veces la política interfiere en lo judicial y a veces hay fiscales que se prestan para poder hacer cualquier causa trucha, con tal de exponer a la persona” y fue contundente “Solo le pido al fiscal Saizar que se dedique a meter a meter presos a los ladrones, a los que venden droga y que usen a la policía para eso”.

“Que los fiscales dejen de prestarse para los políticos de turno o para a los que estaban antes. Que los favores los hagan de otra forma. Pedimos que la justicia sea imparcial” recalcó quien fuera por varias décadas representante en la región de los trabajadores de la construcción y quien se desempeñara entre 2013 y 2017. “No puede ser que te allanen, por una causa de 2016 y encima me terminan robando cosas que son mías. Se llevaron computadoras de la Obra Social. No perjudicaron a Olmedo, afectaron a la familia constructora ya que se llevaron los registros de atención de afiliados” reclamó Olmedo.

“Pido disculpas a los que estamos molestando, pero no puedo quedarme en el anonimato. El viernes allanaron mi casa y la Obra Social de la UOCRA” relató y sentenció “lo que hicieron fue un acto intimidatorio de parte del fiscal Saizar que se prestó para eso”

Enojado, el ex concejal y ex gremialista de la UOCRA brindó detalles de su preocupación sobre el debate oral que debió haberse desarrollado en el TOC N°2 de Varela durante el 2022, en el que están sindicados ex representantes del gremio “A Diego Giménez lo echaron por traidor del gremio, no se fue”.

Ante una concentración de personas que vociferaban “Queremos a Juan Olmedo por cuatro años más”. El ex UOCRA adelantó “no me iba a presentar a elecciones, pero me están obligando a presentarme” al tiempo que recordó “el trabajo sindical, social y solidario” que caracteriza a la organización que dirigió en la zona de Varela, Quilmes y Berazategui durante décadas.

“La UOCRA es de la gente, no de los gremialistas. Yo cuando estuve fui un administrador. Llevo 4 años fuera de la organización y ustedes hoy están acá apoyándome porque siempre pensé en la familia de los trabajadores” clamó.

Allanamientos

El pasado 11 de noviembre, una decena de allanamientos se realizaron en Florencio Varela y Quilmes en el marco de un proceso judicial impulsado por el fiscal Jorge Saizar por estafa; asociación ilícita; defraudaciones a dirigentes de la región del gremio de la UOCRA.

En el procedimiento se secuestraron alrededor de una decena de CPUs y teléfonos celulares de los imputados. En tanto, en uno de los domicilios de la calle Jorge Newbery de Florencio Varela también se decomisó un arma de fuego.

El proceso judicial que se inició en el 2016 tiene como implicados, según señalaron los voceros, a Diego Tula, Ariel Abrigo, Pedro Silva y Juan «Lagarto» Olmedo.

Según Telam, las órdenes de allanamiento fueron avaladas por el juez de Garantías N°5 de Florencio Varela, Javier Busteros. Hubo diligencias en la obra social de la UOCRA; en la sede local de Quilmes como en otros puntos de Florencio Varela, Trenque Lauquen, Mercedes, Brandsen y Ensenada.