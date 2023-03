Unos 800 estafados por un instituto privado en Varela

Un grupo de estudiantes y egresados del Instituto de Formación Técnica «Cruce Sur», situado en la calle Mariano Sánchez de Loria 2157 de Florencio Varela, llevan tres años reclamando que abonaron sus cursos, aprobaron las materias y que los estafaron. Denuncian que al reclamar sus títulos el “Cruce Sur» cerró, su dueña dejó la región y nadie se hace cargo de los certificados y títulos. Además, relatan que denunciaron las irregularidades en la de DIPREGET de educación privada pero que aún no habrían elevado denuncia a la Dirección de Educación provincial. La nómina de estafados rondarían los 800.

Mariela y Marcelo son solo dos de los más de un 800 de alumnos damnificados por “Cruce Sur”, el instituto de gestión privada de Florencio Varela habría estafado a estudiantes de distintas carreras (Tecnicatura Superior en Enfermería, Análisis Clínicos, Radiología, Ayudante Terapéutico). El Instituto contaba con varias sedes Lomas, Quilmes ,CABA, Monte Grande y en la provincia de San Luis, todas con sede Central en Florencio Varela .

“Por lo que vengo averiguando con otros compañeros estafados. Todas las sedes son ilegales ya que desde Ministerio nos informaron que no es legal ejercer en varias sedes con un mismo número de DIPREGET” asegura Mariela que se puso al hombro el reclamo de sus compañeros.

La joven relata que cursaba “en Monte Grande al igual que 200 alumnos más. Lo dirigía la Gabriela Rausin Sassi la cual era asesora legal en ese momento, luego fue cambiando de cargos en los siguientes años”. Aclara “llega a estudiar en 2018, con los años fueron apareciendo cosas que nos pusieron en alerta de que algo andaba mal. Uno de los problemas administrativos fue con COPRET, INET y ABC -entidades donde deben cargar a los alumnos para que figuren como tales y puedan ejercer las prácticas hospitalarias obligatorias para las carreras-“.

Golpe al sueño de un título

Mariela y Marcelo, nunca imaginaron que el sueño de contar con una carrera terciaria se diluyera por la estafa de unos pocos y la negligencia de quienes debían controlar. “Los alumnos nos enteramos en noviembre-diciembre de 2020 de todas las irregularidades. Por la pandemia el Instituto decidió cerrar sus sedes y muchos alumnos nos pasarnos a la Central de Varela. Ahí retomamos las clases de manera virtual durante 2020 y 2021 hasta que en 2022 volvemos a las aulas y aparecen los problemas para nosotros” comentan.

“Algunos compañeros por lejanía pedimos la resolución de COPRET para poder realizar las prácticas profesionalizantes en el Hospital de Ezeiza, nos contactamos con Wilfredo Mosqueira que por muchos años fue colaborador de la Gabriela Rausin. Y ahí él –Mosqueira- nos comentó que no era posible darnos la resolución COPRET ya que no habíamos sido cargados como alumnos porque la directora anterior no lo había hecho en julio del ese año y las inscripciones ya habían cerrado” cuenta indignada Mariela y aclara “uno de los requisitos principales para poder recibir nuestro título de enfermeros es figurar en el ABC”.

El calvario de los estafados

“Los alumnos nos juntamos y pusimos en contacto con COPRET, INET y ABC para corroborar esa información, la cual era cierta ya que a muchos alumnos ya recibidos con sus títulos en mano fueron rechazados por justamente no estar cargados en las páginas, figuran sin prácticas” denuncia la mujer que junto a otros estudiantes están haciendo publica la denuncia para que se reconozca sus estudios.

“Tenemos constancia y comprobantes que hemos cumplido con las prácticas en el Hospital de Solano, en el Zonal de Lanús y muchos en sus lugares de trabajo, realizando 356 horas de prácticas por año de la carrera gratuitamente” rememora.

“Esto nos perjudicó notablemente en nuestros trabajos, ya que muchos han perdido su puesto por no contar con certificados auxiliares que no fueron entregados y títulos enfermeros rechazados” acusaMariela.

Qué hizo Jefatura Distrital 4 de Quilmes

Según Mariela y Marcelo, la Jefatura Distrital 4 de Quilmes habría estado enterada de la situación desde 2020. “Los alumnos alertamos de las irregularidades a las inspectoras Betina Franco y a la inspectora Gladys Ramírez quienes concurrirán varias veces al mes a la institución y hacían oídos sordos a las irregularidades” revelan y destacan “Hace un tiempo nos organizamos los alumnos y pedimos hablar con el Jefe Regional Hugo Leonardo Gómez, que ya sabía todo y aun así no hizo nada. Dejaron que el Instituto funcione normalmente como si nada pasará”.

“Nos dimos cuenta de toda las irregularidades cuando paso todo esto, no nos dimos cuenta antes, porque confiamos en que el DIEGEP es el que regulaba y controlaba este instituto y no fue así” detalla ofuscado Marcelo Avila y explica “desde el año 2018 hasta el año 2022 el instituto venía con irregularidades y nadie los controlo. Ahora Región 4 de Quilmes nos da muchas vueltas para resolver nuestros problemas que ellos mismos no pudieron evitar en esos años que no controlaron a Cruce sur”.

“El ministerio de Educación de instituciones privadas de La Plata junto con el DIEGEP de Quilmes nos dan muchas vueltas… Pedimos respuestas del Licenciado Hugo Leonardo Gómez, la profesora Betina Franco y la Inspectora Gladys A. Ramírez de la Región 4 de Quilmes quienes nos dicen que supuestamente esta todo en investigación, pero no nos dan el número de expediente de la causa” enumera Avila y denuncia “Ellos son del organismo que los regula, no los controló, por eso tienen cualquier cantidad de alumnos que estaban inscriptos y están en la misma situación que nosotros”.

“La dueña de Cruce Sur se borró de todas las redes sociales. Los alumnos tenemos un listado de nombres de las personas involucradas. Contamos con recibos y facturas de pagos, comprobantes de exámenes, libretas, títulos rechazados, analíticos incompletos todo firmado y sellado por la institución y por la Jefatura Distrital 4, que avaló las irregularidades de la institución” explica el joven varelense de 29 años que con mucho esfuerzo abonaba las cuotas con el sueño de tener un título terciario habilitante.

Los estafaron y queremos una solución

Marcelo Avila y Mariela aseguran que van a ir hasta las últimas consecuencias en busca de que los que engañaron a los 800 inscriptos desde 2018 en las distintas sedes del Instituto de Formación Técnica «Cruce Sur”.

“Me faltaron 5 materias para terminar la carrera y cuando estábamos por terminar cierra la institución. Queremos que se hagan cargo de las irregularidades que permitieron los organismos de control. A nosotros nos tienen que dar un pase para terminar de estudiar en otro lugar y a los que se recibieron su título” denuncia Avila y subraya “Es muy triste lo que nos está pasando ya que muchos compañeros perdieron sus empleos al no darles la matrícula interna, ni el título a los que se recibieron mucho antes”.

Los estafados en el Instituto de Formación Técnica «Cruce Sur” anticipan “la semana próxima pensamos reunirnos nuevamente en la Jefatura Distrital queremos que Hugo Leonardo Gómez nos entregue el número de expediente de la causa, ya se cumplieron los plazo que los alumnos le dimos” .